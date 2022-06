V kauze vraždy Kuciaka vypovedajú členovia sledovacieho komanda

Tých bývalý príslušník Slovenskej informačnej služby Peter Tóth v roku 2017 najal na sledovanie novinárov vrátane neskôr zavraždeného Kuciaka. Tóth ešte v pôvodnom súdnom procese v januári 2020 priznal, že sledovanie mu zadal a financoval obžalovaný Marian Kočner.

Sledovanie novinárov malo byť podľa Tótha súčasťou projektu Na pranieri. Kočner tvrdil, že chce v rámci tohto projektu kritizovať prácu médií a tiež o novinároch vyhľadávať bulvárne informácie týkajúce sa ich stykov s politikmi, konzumácie alkoholu, drog alebo „avantúr“. Na získavaní informácií o vzťahoch novinárov a politikov mal podľa Tótha záujem aj nitriansky podnikateľ Norbert Bödör.

Kuciaka sa sledovanie týkalo na prelome septembra a októbra 2017. Žiadne kompromitujúce skutočnosti však na neho nezistili. „Hovoril (Kriak, pozn. SITA), že ten chlapec žije ako mních,“ povedal v roku 2020 Tóth a dodal, že podľa výsledkov sledovania Kuciak trávil čas iba v práci alebo doma. Zároveň nepracoval s ľudskými zdrojmi, preto u neho nezistili ani kontakty na politikov alebo konkurenčných podnikateľov. „A tým sa to skončilo,“ povedal pred dvomi rokmi Tóth. Ako však doplnil, po vražde investigatívneho novinára si začal uvedomovať, že projekt Na pranieri bol len krycím manévrom pri príprave zločinu.

Na súde sa dnes v tejto súvislosti procesné strany oboznámili s fotografiami Kuciaka aj s popiskami, ktoré boli vyhotovené pri sledovaní. Zachytávajú novinára väčšinou pri ceste do práce alebo z práce, pri nákupoch v obchode alebo pri rekonštrukčných prácach na jeho dome vo Veľkej Mači. Niektoré zachytávajú aj jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú, ktorú sledovatelia označovali „Anna". Sledovatelia tiež vyhotovili niekoľko videí s rovnakým obsahom. „Je vidieť, že žije skromne," konštatovali napríklad sledovatelia v popiskoch s tým, že Kuciak sa stravuje „stanične", nechodí do reštaurácií alebo kaviarní. Tiež konštatovali napríklad skromné obliekanie. V čase sledovania sa členova komanda podľa popiskov Kuciakovi venovali aj 15 hodín denne.

Rovnaké osoby sa zaoberali aj sledovaním Daniela Lipšica, ktorý v roku 2017 pôsobil ako advokát. Sledovatelia monitorovali napríklad jeho cesty do advokátskej kancelárie, ale aj stretnutia s médiami. V popiskoch konštatovali najčastejšie to, že Lipšic neustále pozeral do mobilného telefónu.