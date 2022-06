Ďalší zdravotníci sú v štrajkovej pohotovosti. Po nemocničných lekároch prišli záchranári

„Dlhodobé neriešenie problémov v poskytovaní prednemocničnej neodkladnej zdravotnej starostlivosti, nastavenia legislatívy v prospech pacienta a zamestnanca záchranných zdravotných služieb, prehliadanie nutnosti nastavenia štandardov v oblasti personálneho normatívu a ambulancií – základného pracovného nástroja v záchrannej zdravotníckej službe, absencia diskusie o finančnom ohodnotení zdravotníckeho personálu a stratégie v oblasti ľudských zdrojov nás vedú k vyhláseniu štrajkovej pohotovosti,“ konštatujú v stanovisku.

Dôvodom prvého kroku nátlakovej akcie zamestnancov je podľa nich dlhodobé neriešenie problémov v poskytovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti i legislatíve, ale aj absencia diskusie o finančnom ohodnotení zdravotníckeho personálu.

K štrajkovej pohotovosti sa pripojili aj Odbory zamestnancov Záchrannej služby Košice (OZ ZSKE). „Išli sme do toho spoločne, aby ministerstvo zdravotníctva začalo komunikovať – riešiť platy v záchrannej službe a kvalitu poskytovania prednemocničnej zdravotnej starostlivosti,“ povedal predseda odborovej organizácie OZ ZSKE Lukáš Jurina s tým, že očakávajú otvorenie diskusie s rezortom.

Slovenská komora zdravotníckych záchranárov požiadavkám rozumie. Považuje ich za oprávnené a zároveň plne rešpektuje právo zamestnancov a odborov dožadovať sa svojich požiadaviek všetkými legitímnymi spôsobmi, reagovala na sociálnej sieti.

Momentálne sú v štrajkovej pohotovosti aj nemocniční lekári. Ak sa ich pracovné podmienky nezmenia, sú pripravení po ministrovi zdravotníctva hodiť plášte.

„Bolo by mi to veľmi ľúto, ak by sa to stalo. Máme za sebou dva roky pandémie. Mnohí z týchto ľudí položili takmer život v zápase o záchranu pacientov,“ vyhlásil premiér Eduard Heger (OĽaNO). Premiér dodal, že on dal termín na zmenu platov zdravotníkov na 30. júna. Dovtedy chce štát nájsť spôsob, ako platy zdravotníkov zvýšiť. Opakuje, že na to riešenie potrebuje finančné zdroje. „Keby sme sa rozprávali o desiatkach miliónov, tak to budeme hľadať vo vlastných rezervách. Tu ide o stovky miliónov,“ ozrejmil.

Heger spomenul, že v otázke získania peňazí zápasí so stranou SaS, ktorá vetuje zvyšovanie daní. „Dobieha nás zanedbaná starostlivosť predchádzajúcich vlád o zamestnancov štátu. Fakt, že majú nízke platy, znamená, že predchádzajúce vlády nevyužili dobré roky na to, aby dostali ich platy na konkurenčnú úroveň s vyspelými krajinami,“ zdôraznil Heger.

Podotkol, že vláda nedokáže platy navýšiť o 50 či 100 percent. My sa to snažíme podchytiť, no máme tu pandémiu, energetickú krízu, vojnu a infláciu. Nesťažujem sa, ale tieto veci automaticky spôsobujú vyššie náklady, a preto hovorím o nevyhnutnosti dodatočných zdrojov, konkrétnych daniach," dodal.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) a štátna tajomníčka rezortu Lenka Dunajová Družkovská sa chcú stretnúť s odborármi zo štátnych záchraniek v najbližšom čase. Hľadá sa termín, uviedol komunikačný odbor ministerstva zdravotníctva. Na stretnutí chcú diskutovať o novele zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorá je momentálne v parlamente, ale aj kompetenciách zdravotníckych záchranárov, ich platoch či pracovných podmienkach. „O výsledku stretnutia budeme verejnosť aj médiá informovať,“ dodal.