Politológ: Osud Sulíka bude závisieť od miery straty súdnosti OĽaNO

Čo podľa vás Smer sleduje návrhom na odvolanie Sulíka z ministerského kresla?

Odôvodnenosť takéhoto návrhu je diskutabilná z hľadiska toho, kto tento návrh podával. Treba to však chápať aj v politických rozmeroch. Smer je opozičná strana, ktorá robí dôslednú opozičnú politiku a k takejto politike isto patrí aj vysoká miera kritického prístupu k ministrom vládnej koalície. Z tohto hľadiska dá sa chápať, že tie dôvody odvolávania sú opodstatnené. Tak ako z politického hľadiska a do určitej miery zrejme aj z vecného hľadiska. Opodstatnenosť vecných dôvodov je možno daná aj tým, že niektorí politici z vládnej koalície sa stotožňujú s opozičnými názormi na odvolanie. Niektorí politici koalície vyslovili kritické postrehy na pôsobenie Richarda Sulíka, a nie sú to len dôvody, ktoré majú výsostne politický charakter.

VIDEO: Poslanec OĽaNO Gyimesi: Sulík je lenivý diletant.

Ako si vysvetľujete načasovanie? Môže to súvisieť so stále narastajúcim konfliktom medzi Igorom Matovičom a Richardom Sulíkom?

Určite áno. Smer robí dobre svoju opozičnú politiku. Búši do vládnej koalície v podstate permanentne, a to, či je to teraz načasované lepšie, alebo horšie… Možno by som to takto ani necharakterizoval. Táto vládna koalícia je totiž v posledných dlhých mesiacoch permanentne skúšaná jednak nemohúcnosťou riešiť niektoré problémy, ktoré tento štát má, ale aj vnútornými spormi, ktoré komunikuje veľmi nešťastne tým, že perie špinavú bielizeň koalície navonok. To je určite veľká politická chyba. Takže z týchto dôvodov akýkoľvek čas z hľadiska fungovania koalície by bol dobrý.

Nemôžu opozičné návrhy na odvolanie ministrov, práve naopak, koalíciu stmeliť?

Pokiaľ chce niektorá opozičná strana, a teraz hovorím vo všeobecnosti, robiť dôslednú opozičnú politiku, tak pod tým treba chápať aj permanentné búšenie do vládnej koalície. To znamená, že je v tom zahrnuté aj odvolávanie ministrov, ktoré má dvojaký význam. Ten prvý spočíva v tom, že vládna koalícia sa musí zaoberať obranou svojich ministrov. Musia vystupovať v parlamente a vysvetľovať svoje chyby a prešľapy. A ten druhý dôvod sa týka toho, že opozícia verejne prezentuje chyby vládnej koalície. Jedna vec je teda propagačná, jedna útočná, ktorá má rozleptávať vnútornú súdržnosť vládnej koalície. Z tohto pohľadu je určite dobré, že opozícia postupuje takýmto spôsobom. Druhá vec je to, akým spôsobom sa k tomu postaví z dlhodobého hľadiska. Ja som aj hovoril, že v prípade Smeru by bolo možno dobré ešte vyčkať na riadny termín parlamentných volieb a nejsť teraz silou-mocou do referenda. Pretože logika hovorí, že preferencie vládnej koalície ešte budú klesať a z hľadiska dlhodobých ziskov je vyčkanie do riadnych volieb pre Smer zaujímavejšie.

Ako podľa vás hlasovanie dopadne? Sme rodina aj strana Za ľudí hovorili, že návrh nepodporia, no poslanci OĽaNO ešte stále taja svoju taktiku. Môže nakoniec Sulík skončiť vo svojom kresle?

To všetko bude závisieť od miery straty súdnosti v rámci OĽaNO. Inak to už nepomenujem. Pretože ak odvolajú ministra Sulíka, tak to bude najsilnejší úder pre vládnu koalíciu, aký tu doteraz bol. Ak si má SaS zachovať politickú tvár do budúcnosti, tak by v takomto prípade mala odísť z koalície, pretože to by mohla brať osobne a ako politickú urážku zo strany OĽaNO. Ak k tomu dôjde, tak sa dostaneme asi do najväčšej politickej krízy, ktorú sme tu mali od začiatku ich fungovania. Vzhľadom na to, že poslanci OĽaNO sa v mnohých aspektoch správajú skutočne nevyspytateľne, neočakávateľne a ťažko sa dajú odhadnúť ich reakcie, tak si netrúfam odhadnúť, ako hlasovanie dopadne v OĽaNO. Toto jednoducho nedokážem urobiť. Tam totižto často chýba racionalita a rozhodovanie je záležitosťou nejakého emočného rozpoltenia. Netrúfam si to teda odhadnúť.

Slovami Matoviča, bude to „vzrúšo“…

Určite. To by bola jazda. Teda nie že by už teraz nebola.