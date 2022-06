Nárast populácie medveďa nesúvisí s krmoviskami, ale jeho reguláciou, tvrdia Lesy SR

Tvoriť by sa mal aj na základe skúsenosti lesníkov a poľovníkov. TASR o tom informovala hovorkyňa Lesov SR Marína Debnárová. Reagovali tak na slová ministra životného prostredia Jána Budaja (OĽANO) o tom, že problémy s medveďmi na Podpoľaní spôsobujú krmoviská pre divú zver.

Budaj vo štvrtok informoval, že na Podpoľaní majú štátne lesy 28 vnadísk pre lesné zvieratá. Priemerne ročne idú na ne štyri tony kukurice. Informáciu mal podľa vlastných slov priamo od riaditeľa podniku Jána Marhefku. Tieto vyjadrenia sú podľa Lesov SR zavádzajúce a klamlivé. „Štátny podnik poskytol informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám na základe žiadosti Lesoochranárskemu zoskupeniu Vlk, ktorá bola doručená 23. mája,“ reagovala Debnárová.

Čítajte viac Budaj vyzval Vlčana, aby zastavil prikrmovanie zveri na Podpoľaní. Spôsobuje to problémy s medveďmi

Základom riešenia problematiky je podľa Lesov SR poznať aktuálnu početnosť medveďov a stanoviť, aký počet je únosný pre územie Slovenska. Podnik privíta, ak tomu bude envirorezort venovať maximálnu prioritu.

Lesy SR podľa hovorkyne zaznamenávajú v posledných rokoch nárast populácie medveďa hnedého a vlka dravého. „Na tieto skutočnosti dlhodobo upozorňujú lesníci nielen v oblasti Poľany, ale aj v iných oblastiach Slovenska,“ poukázala.

Štátny podnik sa odvoláva aj na Národné lesnícke centrum, ktoré tvrdí, že populácia medveďa vykazuje v posledných troch desaťročiach na Slovensku nárast. „Potvrdzujú to oficiálne vykázané stavy z poľovných revírov, ktoré z úrovne 1467 jedincov v roku 2000 narástli v roku 2010 na 1995 jedincov a v roku 2021 až na 2997 vykázaných jedincov,“ uviedla Debnárová. Doplnila, že aj Najvyšší súd SR v roku 2017 konštatoval premnoženie medveďa na území Slovenska.

Čítajte viac Poslanci okolo Suju chcú odvolať Budaja. Pomôže im aj Smer

Zasadne mimoriadny výbor

Zástupcovia Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) po ďalšom vyhrotení situácie a stretoch človeka s medveďom požiadali poslanca NR SR Jaroslava Karahutu o urýchlené zvolanie mimoriadneho výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Ako informovala vedúca oddelenia komunikácie BBSK Lenka Štepáneková, ten urgenciám župy vyhovel a parlamentný výbor zasadne v stredu 22. júna.

Mimoriadny výbor, ktorý sa má zaoberať situáciou s premnoženým medveďom hnedým a čoraz častejšími stretmi s človekom, zasadne v stredu o 12:00. „Predseda výboru Jaroslav Karahuta tak vyhovel urgenciám vedenia BBSK, ktoré ho o čo najrýchlejšie zvolanie výboru požiadalo po posledných medializovaných udalostiach," vysvetlila Štepáneková. Samospráva žiada o odpovede na tri základné otázky a prijatie uznesenia, ktoré bude smerom k odpovediam a riešeniu situácie čo najzáväznejšie.

Čítajte viac Minister Budaj v Ide o pravdu o biznise s medveďmi: Za alfa samca 9-tisíc eur? Chcem to zastaviť!

Prvou otázkou samosprávy je, či považuje regulátor, teda vláda a parlament, situáciu s medveďmi za únosnú. „Ak má regulátor pocit, že veci sú nastavené dobre, len niečo alebo niekto zlyháva, tak čo urobíme, aby sa veci zmenili,“ pýta sa samospráva v rámci ďalšej otázky. Ak počet medveďov u nás stúpol za posledných 20 rokov trojnásobne, tretia otázka znie, či existuje nejaká hranica, a kto a čím ju definuje.

Na rokovanie výboru, kde by mali byť prítomní aj minister Budaj a minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan, sa chystajú aj starostovia z regiónov, kde majú skúsenosti so stretmi človeka s medveďom hnedým. Množiace sa prípady takýchto stretov zasahujú aj do bežného života v obciach. „Tiež zásadným spôsobom ovplyvňujú pobyt ľudí v prírode, čo sa odráža aj na znížení počtu návštevníkov turistických cieľov a atrakcií. Obavy majú aj viacerí rodičia, ktorých deti mali tráviť čas v letných táboroch alebo v školách v prírode," uzavrela Štepáneková.