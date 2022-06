Konali s nenávistným zanietením voči Santusovej, uvádza uznesenie o obvinení operatívcov NAKA

„Koho, kto, čo púšťa zas do pi…i? Ideme zatvárať všetko kur..a. Rad za radom,“ povedal Čurilla, s ktorým mali obvinení operatívci pripraviť preventívne vyfabulované stíhanie kolegov z inšpekcie. Vyplýva to z uznesenia o vznesení obvinenie, ktoré má redakcia Pravdy k dispozícii.

Policajná inšpekcia obvinila operatívcov Národnej kriminálnej agentúry Branislava Dunčka a Róberta Magulu 15. júna 2022 zo zneužívania právomoci verejného činiteľa v súvislosti s vymysleným obvinením. V prípade uznania viny im za to hrozí trest na štyri roky až desať rokov.

Týmto preventívnym obvinením chceli príslušníci NAKA zabrániť vlastnému trestnému stíhaniu. Ešte predtým ale potrebovali realizačný návrh, ktorý im umožnil vykonávať dokazovanie. Ten pripravila práve dvojica z 2. operatívneho oddelenia NAKA, ktorá mala falošne deklarovať neexistujúce operatívne informácie o vyšetrovateľke inšpekcie Diane Santusovej a jej kolegoch.

Ako šéfka inšpekčného tímu Oblúk totiž vyšetrovala príslušníkov NAKA pre podozrenie z manipulovania svedeckých výpovedí v politicky citlivých kauzách. Vážnosť situácia ale príslušníci NAKA pochopili, až keď si Santusová prišla 10. júna po ich vyšetrovacie spisy, ktoré mali obsahovať dôkazy o manipulovaní svedkov.

Dunčka a Magula od 16. júla 2021 „bez existencie reálnych podkladov vytvorili realizačný návrh na vymyslenom skutkovom základe o údajnej korupčnej a inej trestnej činnosti príslušníkov Policajného zboru pôsobiacich v špecializovanom tíme Úradu inšpekčnej služby tak, aby bola účelovo založená príslušnosť Úradu špeciálnej prokuratúry,“ píše sa v uznesení o vznesení obvinenia.

Operatívci NAKA pritom súbežne vyhotovovali uznesenie, ktorým bolo začaté trestné stíhanie proti policajtom z inšpekcie. Tí mali byť na základe údajne operatívnych informácií stíhaní pre zločin prijímania úplatku, prečin podplácania, zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa, prečin prijatia a poskytnutia nenáležitej výhody a zločin krivého obvinenia v súbehu so zločinom krivej výpovede a krivej prísahy. „A to s cieľom umožniť vykonávanie dokazovania a dokumentovania vymyslenej trestnej činnosti, a tak im zabrániť vyšetrovanie trestnej činnosti príslušníkov NAKA,“ píše vyšetrovateľ inšpekcie Michal Kulich.

Čurilla s Ďurkom

Policajná inšpekcia za týmto konaním vidí práve vyšetrovateľov Čurillu s Ďurkom. „Je zrejmé, že Ján Čurilla a Pavol Ďurka už v období po zaistení vyšetrovacích spisov na NAKA sa snažili presvedčiť obvinených Magulu a Dunčka, aby spracovali realizačný návrh so zjavne vyfabulovaným obsahom,“ podotýka vyšetrovateľ inšpekcie.

Svoje vymyslené obvinenie založili na podozrení, že Santusová ich vyšetrovala motivovaná úplatkami. „Obvinený Dunčko aj na základe svojej výpovede mal disponovať operatívnymi informáciami o trestnej činnosti príslušníkov ÚIS. Zo zvukového záznamu však vyplýva, že on ako aj iní operatívni pracovníci nemali žiadne informácie o trestnej činnosti, keď Dunčko ani nevedel, za čo má byť začaté trestné stíhanie a kto sú vlastne podozrivé osoby,“ tvrdí vyšetrovateľ.

Skutkový základ obvinenia bol získaný z doslovných prepisov zvukových záznamov vyhotovených 13. a 27. mája 2021. „Popísané zvukové záznamy celkom jednoznačne nasvedčujú tomu, že cieľom vydania realizačného návrhu bolo kriminalizovať príslušníkov Úradu inšpekčnej služby prostredníctvom vykonštruovaného trestného konania a zmariť tak vyšetrovanie následným zadržaním príslušníkov ÚIS, čo pramenilo z obavy zadržania obvinených týmito policajtmi, kedy preukázateľne žiadne relevantné podklady na začatie trestného stíhanie neexistovali,“ upozornil vyšetrovateľ inšpekcie.

Účelovosť spísania vymysleného realizačného návrhu, ktorý slúžil ako podklad na rovnako vyfabulované uznesenie o začatí trestného stíhania, má dokazovať samotná tvorba tohto uznesenia, ktorá vyplýva z časti zvukového záznamu zo dňa 16. júla 2021. „Jak máte podchytené to prijímanie, podplácanie?“ pýta sa Milan Sabota, na čo mu Ján Čurilla odpovedá: „To bude podľa mňa len oné, len nejakými neviem či, len nejakými úradnými záznamami, nejakými operatívnymi informáciami, že majú mať toto potom za to sľúbené nejaké odmeny. Vieš, len to je tak, že vieš.“

Sabota ho ale následne upozorňuje, že trestné stíhanie bude založené len na realizačnom návrhu od Dunčka a Róberta Magulu a to nemusí stačiť. „To z ničoho inšieho nebude vyplývať len z toho realizačného, vieš. Tak jak mi to otrepal o hlavu prokurátor, keď mi zrušil uznesko. Akože ide mi len o to, že nechcem teraz niečo hovoriť, hej? Jakože niekedy menej je viac.“ Čurilla ale trvá na svojom a vysvetľuje, že vymyslené vyšetrovanie by dozorovať špeciálna prokuratúra. „No dobre, ale keď týmto nezaložíme príslušnosť špeciálu. Vieš, tú my musíme založiť,“ zdôraznil Čurilla.

Nenávistné zanietenie obvinených

Tieto rozhovory boli zaznamenané len pár dní potom, ako si Santusovej tím prišiel po spisy, vrátane toho, ktorý sa týkal bývalého šéfa SIS Vladimíra Pčolinského. „Počiatok plánu obvinených účelovo vyfabulovať konanie voči príslušníkom ÚIS možno badať už od dňa 10. júna, kedy už príslušníci NAKA disponovali informáciou, že boli v rámci trestného konania vedeného na ÚIS v tento deň zaistené viaceré vyšetrovacie spisy,“ približuje vyšetrovateľ v uznesení.

Zo záznamov tiež vyplýva účelové dohadovanie a pripravovanie svedkov za účelom diskreditácie príslušníčky ÚIS Diany Santusovej. „Vyhlásenia obvineného Branislava Dunčka o podpálení auta príslušníčke ÚIS, o jej obesení sa, ktoré sú na zvukových záznamoch zaznamenané, síce nie sú predmetom tohto konania, ale celkom jednoznačne dokladajú nenávistné zanietenie obvinených s akým voči príslušníkom ÚIS konali,“ poznamenal vyšetrovateľ.

Trestné stíhanie dvojice operatívcov prišlo potom, ako sa inšpekcii nepodarilo úspešne stíhať štvoricu vyšetrovateľov z tímu Očistec. Vyšetrovateľ NAKA Ján Čurilla a Pavol Ďurka boli vlani 13. septembra obvinení v trestnej veci ovplyvňovania výpovedí svedkov, z marenia spravodlivosti a zneužívania právomoci verejného činiteľa. Už o deň im pribudlo aj druhé obvinenie.

Spolu s ďalšími dvoma kolegami Milanom Sabotom a Štefanom Mašinom im bolo vyšetrovateľom policajnej inšpekcie vznesené obvinenie pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa. O pár dní neskôr ich Okresný súd Bratislava III vzal všetkých do väzby. Po rozhodnutí krajského súdu z nej boli po dvoch týždňoch prepustený. Krajský súd totiž ich obvinenie vyhodnotil ako nedôvodné.