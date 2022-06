Tri facky pre Matoviča. Od koho?

Protest učiteľov obnažil nepríjemnú realitu Slovenska. Pribúda ľudí, ktorí nedokážu vyžiť zo svojho príjmu. Na rozdiel od našich susedov, kde vysoká inflácia donútila vlády pomáhať ohrozeným skupinám, na Slovensku je všetko v stave bojovej pohotovosti koalície. Nič viac.

Parlament si dal týždeň na „zoradenie“ koaličných poslancov, ktorí by mali prelomiť veto prezidentky v prípade protiinflačného balíčka.

„Hádky v koalícií pre nich neveštia nič dobré, ľudia na hranici vyžitia nemusia dostať ani euro,“ povedal v podcaste Počúvajte pravdu Marián Repa. Za hlavného vinníka situácie jednoznačne označil ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO).

„Nevieme, či vláda ľuďom pomôže, nevieme či dostanú vyššie platy učitelia či zdravotníci, nevieme nič o nových nemocniciach,“ menoval hriech šéfa OĽaNO komentátor denníka Pravda.

Riešenie má podľa neho v rukách predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO), ktorý by mal menované trucpodniky Matoviča zastaviť. „On je šéf a konečne by mal buchnúť po stole, aj za cenu veľkého tresku v hnutí OĽaNO“, dodal Repa.

Pripúšťa, že ak by premiér navrhol Matoviča odvolať z postu ministra, mohlo by to priniesť štiepenie najsilnejšej politickej zložky koalície. Ale podľa Repu by sa nič katastrofálne nestalo, nakoľko podobná situácia sa už niekoľkokrát na slovenskej politickej scéne udiala.

V prospech tohto zásadného rozhodnutia šéfa kabinetu hovoria aj posledné prieskumy verejnej mienky, v ktorých polovica voličov OĽaNO odmieta vlastného lídra. „Teraz je ten čas, kedy by mal Heger konať,“ konštatoval komentátor. Za odchod ministra Matoviča by sa mala podľa Repu postaviť aj väčšina poslaneckého klubu. Lebo v opačnom prípade komentátor predpovedá hnutiu politickú smrť.

Na druhej strane stále nie je jasné, čo sa v klube poslancov hnutia momentálne deje. Niečo môže naznačiť aj hlasovanie o osude šéfa SaS Richarda Sulíka. „Možno sa ukáže, kto chce v budúcnosti v politike zostať a robiť serióznu prácu, a kto svoju kariéru ohraničil na toto volebné obdobie a vsadil na obranu Matoviča,“ uviedol Repa. Nevylučuje, že OĽaNO sa rozčesne na tábor umiernených konzervatívcov a populistické krídlo okolo lídra.

Zaútočil Robert Fico (Smer) v pravý čas na citlivé miesto koalície? Aké výhody má v neľahkej situácii Richard Sulík (SaS)? Ako dokázala za tri roky spojiť opozíciu a koalíciu prezidentka Zuzana Čaputová? Odpovede sa dozviete v podcaste Počúvajte pravdu s komentátorom Mariánom Repom.