Po razii NAKA na súde: Súdna rada mlčí, prokuratúra skúma, sudca rýchlo odvolaný

„Ministerka mi vytýka, že som zlyhal ako manažér súdu, že som nekomunikoval a organizačne zlyhal. To je totálny nezmysel,“ povedal pre Pravdu Fitt.

Aktivitami príslušníkov NAKA na súde došlo podľa sudcu Fitta k zásahu do nezávislosti súdu a policajti postupovali nezákonne. O zaujatie stanoviska požiadal aj najvyšší samosprávny orgán justície Súdnu radu. Tá však nestihla ani rozhodnúť a Fitt už prišiel o funkciu. Kolíková ho minulý piatok odvolala s odôvodnením, že porušil povinnosť predsedu súdu vykonávať svoju funkciu svedomito a riadne, a včas.

Generálna prokuratúra vyhodnotila informácie od Fitta ako dostatočne závažné, aby ich prešetrila. „Na Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky bolo doručené podanie JUDr. R. F., súvisiace so zákrokom príslušníkov NAKA v priestoroch budovy Okresného súdu Bratislava III. Predmetné podanie bolo podľa obsahu vyhodnotené ako trestné oznámenie a bolo postúpené na vybavenie Krajskej prokuratúre Trnava,“ povedal pre Pravdu hovorca Generálnej prokuratúry Dalibor Skladan.

„Trestné oznámenie som nepodával. Žiadal som len Generálnu prokuratúru o zaujatie stanoviska. To, že to vyhodnotila ako trestné oznámenie, so mnou nesúvisí. Ja do práce Generálnej prokuratúry nezasahujem,“ vysvetlil Fitt pre Pravdu.

Na svojom stanovisku, že postup polície bol nezákonný, Fitt trvá. „Nemôžu prísť za mnou ako predsedom súdu a žiadať, aby som im vydal spis. Tým disponuje zákonný sudca, nie predseda súdu. Ani zákonná sudkyňa nemohla spis vydať, lebo mal utajovanú prílohu. Zákon to vyslovene neumožňuje. Niekto nás vlastne nútil, aby sme sa dopustili trestného činu. To je nemysliteľné,“ vysvetľuje Fitt.

Rozhodnutie ministerky o jeho odvolaní považuje za nedôvodné. „Nie som si vedomý žiadnych porušení svojich povinností. Myslím si, že som konal zákonne a v súlade so svojimi povinnosťami. Ministerka mi vytýka, že som zlyhal ako manažér súdu, že som nekomunikoval a organizačne zlyhal. To je totálny nezmysel. Čo to má s organizáciou? A komunikačne?“ približuje Fitt.

„Ja som sa s nimi rozprával a situáciu som s nimi riešil. Veď som za nich riešil aj to, čo si mali urobiť sami. Volal som krajským prokurátorom do Bratislavy aj Košíc. Keby mi dali súhlas, bol by som im to vydal. To si mali ale zabezpečiť oni. Ja tam nie som na to, aby som nahrádzal prácu polície, ale napriek tomu som sa to snažil vyriešiť. A mne niekto povie, že som zlyhal. A v čom?“ dodáva Fitt s tým, že pravdepodobne proti rozhodnutiu ministerky podá správnu žalobu.

Razia príslušníkov NAKA prebehla 25. a 26. apríla. Policajti hľadali utajovanú prílohu k spisu vtedy obvinených kajúcnikov Ľudovíta Makóa a Borisa Beňu. Keď neuspeli u zákonnej sudkyne Ivety Halvoňovej a ani po pracovnom čase im ho nechcel nikto vydať, vrátili sa na druhý deň. Spis im však s odvolaním na povinnosť mlčanlivosti odmietol vydať aj predseda súdu Fitt. V úradnom zázname, ktorý spísala sudkyňa Halvoňová, zhodnotila správanie policajtov ako „dosť agresívne, arogantné a drzé“.

Na správanie policajtov sa vo svojom podaní Súdnej rade posťažoval aj Fitt. Policajti sa mu vraj vyhrážali, že ak im spis s prílohou nevydá, „zavolajú zámočníka a vylomia trezor s tým, že ešte uvidia, čo všetko sa tam nájde“.

„Na tieto vyhrážky som reagoval tým, že som im uviedol, že hrubým spôsobom prekračujú zákon a že si vyprosím takýto spôsob jednania,“ píše Fitt v liste, ktorým požiadal Súdnu radu o zaujatie stanoviska k tejto situácii. Týmto prípadom sa zaoberala už pred mesiacom, žiadne stanovisko však nezaujala. V rokovaní však pokračovala aj túto stredu.

Vyšetrovateľov NAKA sa zastal špeciálny prokurátor Daniel Lipšic aj policajný prezident Štefan Hamran. Ako vysvetľoval, utajovaná príloha spisu môže obsahovať dôkazy „o fungovaní zločineckej skupiny v orgánoch presadzujúcich právo“. NAKA otvorila toto trestné konanie pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny ešte 8. apríla na základe trestného oznámenia bývalého riaditeľa Kriminálneho úradu Finančnej správy Makóa.