Matovič sa znovu pustil do médií. Pýta sa, kde nájdu blázna, ako je on

Minister financií Igor Matovič stále považuje novinárov za ľudí, ktorí ho dehumanizujú. Pýta sa, kde by našli iného blázna na boj s Ficom.

Zlý výsledok dôveryhodnosti slovenských médií a novinárov využil nedávno ako barličku aj minister financií Igor Matovič (OĽaNO). V relácii televízie JOJ ňou podporoval svoju teóriu o tom, že za nebývalú nedôveru voči jeho osobe môžu práve novinári. Matovičovi podľa posledného prieskumu nedôveruje až 88 percent ľudí. Myslí si, že na neho liberálne médiá vlastnené progresívnymi skupinami útočia, pretože je konzervatívec, ktorý bojuje za rodiny.

Dôvera v médiá sa podľa medzinárodného prieskumu Reuters Institute for the Study of Journalism dostala na nové dno a Slováci sa odklonili od televízie ako spravodajského zdroja.

Čítajte viac Ľudia sú zo správ unavení. Aká je dôvera k médiám na Slovensku?

Matovič si stojí za tým, že sa označuje za Žida 21. storočia, aj napriek ohradeniu sa od židovskej obce. Matovič spomína, ako v 30. rokoch útočili „Hitlerove média“ na Židov. Podotkol, že nemyslel Židov zo 40. rokov, lebo si myslí, že vtedy ešte neboli vraždení, ale len dehumanizovaní. Ako vraj on dnes.

VIDEO: Matovič: Urobili ste zo mňa Žida 21. storočia.

Historik: Krištáľová noc sa udiala v 1938

Historik Adam Šumichrast ministra financií upozorňuje, že už prvého apríla 1933, teda len pár dní po uchopení moci nacistami, bol nariadený bojkot židovských obchodov, bánk a židovských lekárov a právnikov.

„O niekoľko dní neskôr bol v mene "rasovej čistoty“ prijatý zákon o vylúčení Židov zo štátnej služby. Prijaté boli čoskoro aj ďalšie zákony, ktoré vylučovali Židov z novozavedenej vojenskej služby, z možnosti pôsobiť v médiách či iných oblastiach ako je právnictvo, či lekárstvo, v ktorých mali podľa nacistov Židia neprimeraný vplyv," zdôraznil historik. Šumichrast pripomína, že krištáľová noc sa udiala v 1938.

Bývalý premiér údajnému postupu médií nerozumie a pýta sa, že kde na Slovensku zoženú „iného blázna ako je on na porazenie šéfa Smeru Roberta Fica“. Fico naopak tvrdí, že médiá Matoviča podporujú. Minister financií mieni, že jediný spôsob jeho komunikácia z občanmi je cez médiá a tvrdí, že tie na neho majú tendenčný a neobjektívny pohľad.

Kollár posielal peniaze dezinformačným webom

Správa Reuters pripomína, že Slovensko krátko po vypuknutí vojny na Ukrajine novelizovalo svoj zákon o kybernetickej bezpečnosti. „Obavy z dezinformácií a náchylnosť slovenskej verejnej mienky k proruskej propagande sú dlhodobé,“ dodávajú autori Andrea Chlebcová Hečková z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Simon Smith z Univerzity Karlovej v Prahe.

Riaditeľ Katedry komunikácia Tóth upozorňuje, že podľa neho je zároveň na Slovensku silná konšpiračná scéna, ktorá rovnako útočí na tradičné médiá.

Na Slovensku pritom existujú dôkazy o priamej podpore vládnej strany dezinformačným médiám. Napríklad dezinformačné weby Hlavné správy a Hlavný denník vychádzali aj vďaka finančnej podpore vládnej strany Sme rodina.

Vyplýva to z výročnej správy strany za rok 2021. Košickej firme Heuréka Evolution, ktorá je vydavateľom Hlavných správ, uhradili kollárovci minulý rok minimálne 57 600 eur. Ďalších 27 200 eur poslala strana občianskemu združeniu Verbina, ktoré vydáva stránku Hlavný denník. Oba weby, ktoré sú od februára tohto roka zablokované, zverejňovali pozitívne ladené články o strane Sme rodina a Borisovi Kollárovi, upozornil denník SME.

Výročná správa pritom podľa SME odhaľuje len zoznam dodávateľov, ktorí poskytli strane služby alebo tovar vo výške nad 25-tisíc eur. Nie je z nej preto jasné, aké služby si Sme rodina od firmy a občianskeho združenia objednala.

„Do tohto si kecať nenechám. Keď Hlavné správy znova zapnú, opäť si u nich zaplatím reklamu,“ uviedol predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) pre denník Postoj.

Minister Jaroslav Naď (OĽaNO) ešte 11. februára, dva týždne pred Putinovou vojnou obvinil Hlavné správy, že sú financované z Ruska.

Vyhlásil to tesne po schválení obrannej dohody s USA. Stalo sa tak, keď odmietol odpovedať na otázku redaktora Ivana Lehotského z Hlavných správ.

„Ďakujem veľmi pekne za otázky ruskej ambasáde. Dovoľte mi povedať, že médiám, ktoré sú platené ruskou ambasádou, nebudem odpovedať na ich otázky. A pokiaľ chcete tvrdiť, že to nie je pravda, veľmi rád vám to preukážem,“ povedal Naď.

Tieto weby štát následne 2. marca vypol. O blokovaní rozhodol Národný bezpečnostný úrad. „NBÚ rozhodol v zmysle zákona o kybernetickej bezpečnosti na základe dodaných a vyhodnotených podkladov od bezpečnostných zložiek štátu,“ informoval hovorca úradu Peter Habara. Tento týždeň ich blokovanie predĺžil do konca septembra 2022. Pôvodne sa zablokovanie podobných webov malo skončiť v júly.

“Web Hlavné správy na Slovensku roky šíril prokremeľské naratívy a dával nekritický priestor extrémistom a klamárom. Tým zvyšoval nedôveru a polarizáciu v spoločnosti. Robil to konzistentne od ruskej anexie Krymu, cez konflikt na Donbase, pandémiu covidu až po vojnu na Ukrajine,” pripomínal Peter Jančárik, spoluzakladateľ projektu Konšpirátori.sk, ktorý je verejnou databázou konšpiračných a dezinformačných webov, a ktorý pomáha firmám odstraňovať z nich reklamu.

Odborník na komunikáciu a politológ Tóth tvrdí, že dôvera v médiá sa v spoločnosti zakladá aj na tom, aký k nim majú postoj politici.

„Jedinou cestou, ako tento trend zváriť je aby spoločenské a politické autority začali vnímať dôležitosť slobodných a rešpektovaných médií v demokratickej spoločnosti,“ upozorňuje riaditeľ Katedry komunikácie Tóth.