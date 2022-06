Sledoval Kuciaka. Tvrdí, že bol zneužitý

Na súdnom pojednávaní vraždy novinára Jána Kuciaka spojenom aj s prípadom prípravy vrážd prokurátorov Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarskeho vypovedal ako svedok Miroslav Kriak. Ten viedol tím bývalého príslušníka SIS Petra Tótha, ktorý sledoval novinárov vrátane Kuciaka. Výstupy zo sledovania šli výlučne do rúk Tótha, potvrdil Kriak. Obžalovaný Tomáš Szabó bol po aprílovom priznaní vyčlenený na samostatné konanie.

Na pojednávaní pred Špecializovaným trestným súdom v Pezinku Kriak potvrdil, že požiadavku na sledovanie dostal od Tótha. S cieľom vytvorenia tímu oslovil Kriak podľa vlastných slov ďalšie dve osoby. V rámci sledovania sa skupina podľa Kriaka zamerala na osem novinárov a tiež na niektoré osoby z prostredia mimo médií. Monitorovali tiež bar Next Apache v Bratislave, ktorý podľa Kriaka navštevovali verejne činné osoby.

Kuciakom sa tím zaoberal od začiatku októbra 2017. Od Tótha o ňom dostali základné informácie ako adresu bydliska a ukázal im aj jeho podobizeň. Zakrátko však mali zistiť, že Kuciak je „domácky typ“, ktorý s drogami nemá nič spoločné a voľný čas trávi prevažne úpravami domu vo Veľkej Mači. Toto konštatovanie oznámil aj Tóthovi.

„Tóth povedal, že to nemôžeme takto skončiť, aby sme vykázali nejakú činnosť,“ uviedol Kriak na súde v roku 2020 a dodal, že v sledovaní pokračovali ešte niekoľko dní. Následne však sledovanie podľa neho ukončili. „Pre nás sa táto záležitosť skončila v októbri 2017,“ doplnil Kriak. Výstupy zo sledovania vrátane fotografií podľa vlastných slov odovzdával výlučne Petrovi Tóthovi.

VIDEO: Domnieval som sa, že Peter Tóth pracuje pre štát, vysvetlil Miroslav Kriak, člen sledovacieho komanda, ktoré monitorovalo aj Jána Kuciaka, prečo sa podujal sledovať novinárov. Video je ešte zo súdu v januári roku 2020.

Sledovanie novinárov malo byť podľa starších Tóthových výpovedí súčasťou projektu Mariana Kočnera – Na pranieri. Už právoplatne odsúdený podnikateľ dodnes tvrdí, že chcel v rámci tohto projektu kritizovať prácu médií a tiež o novinároch vyhľadávať bulvárne informácie týkajúce sa ich stykov s politikmi, konzumácie alkoholu, drog alebo iných pokleskov.

Na súde sa ako dôkazy vykonávali aj fotografie Kuciaka s popiskami a niekoľko videí, ktoré boli vyhotovené pri sledovaní. Na niektorých sa objavovala aj jeho snúbenica Martina Kušnírová. „Je vidieť, že žije skromne. Stravuje sa stanične,“ skonštatovali sledovatelia.

Kriak zopakoval, že sledovanie robil v dobrej viere, že pracuje pre štát a malo sa podľa neho týkať zachytávania dílerov drog a úniku informácií. Ako však zdôraznil, produkcia ich tímu bola najhrubším spôsobom zneužitá.

„Pokiaľ je pravda, že obžalovaná Alena Zsuzsová tieto fotografie ukazovala Zoltánovi Andruskóovi, on ich spoznal, a ja tvrdím, že sú naše, je logická otázka, kto ich dal Alene Zsuzsovej,“ poznamenal Kriak, ktorému vlani vzniesli obvinenie pre porušenie dôvernosti ústneho prejavu.

Pri sledovaní si podľa jeho slov členovia tímu všimli, že oni sami sú sledovaní. To mal podľa neho zariadiť bývalý šéf Kriminálneho úradu Finančnej správy Ľudovít Makó. Potvrdil tiež, že jeho trojčlenný sledovací tím sa podieľal aj na sledovaní súčasného špeciálneho prokurátora a vtedajšieho advokáta Daniela Lipšica. „Pánovi Lipšicovi sme sa venovali,“ priznal. „Boli viac-menej zachytené len presuny z domu do neďalekej práce a späť,“ priblížil, pričom potvrdil aj autenticitu fotografií, ktoré na súde slúžia ako dôkaz. „Sú to naše fotky,“ potvrdil.

Vo štvrtok mal súd vypočúvať aj ďalšieho člena sledovacieho tímu Štefana Mlynarčíka. Jeho výsluch napokon preložili na 11. júla. Súd na štvrtkovom pojednávaní rozhodol aj o vylúčení obžalovaného Tomáša Szabóa na samostatné konanie. Ten je už za vraždu novinára právoplatne odsúdený na 25-ročný trest a na aprílovom pojednávaní priznal vinu aj pri príprave vrážd prokurátorov. „Je potrebné vykonať len dôkazy, ktoré súvisia s výrokom o treste,“ vysvetlila postup súdu predsedníčka senátu Ružena Sabová.

Pre prípravu vrážd prokurátorov čelí obžalobe päť osôb – Marian Kočner, Alena Zsuzsová, Tomáš Szabó, Dušan Kracina a Darko Dragič. Súd tiež opätovne rozhoduje o vine Kočnera a Aleny Zsuzsovej v prípade vraždy novinára a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, z ktorej ich súd najprv oslobodil, ale Najvyšší súd mu prípad vlani v máji vrátil. Doteraz boli právoplatne odsúdení len Marček so Szabóom, ktorí dostali 25-ročné tresty, ako aj Andruskó, ktorý si zas odpykáva 15-ročný trest odňatia slobody.