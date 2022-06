Omyly Igora Matoviča. Už sa sťažuje ako Fico či Trump

Patrí k najnedôveryhodnejším politikom. Igora Matoviča hodnotia negatívne už aj jeho vlastní. On zvaľuje vinu na novinárov. Pomohol by slovenskej politickej scéne odchod prvého muža hnutia OĽaNO z vlády?

Igor Matovič stihol byť od marca 2020 premiérom, teraz je ministrom financií. Stále vedie mandátovo najsilnejšie koaličné hnutie OĽaNO. Krátko po parlamentných voľbách obyčajní trhali prieskumy politických preferencií. Aj nástup novej vlády bol razantný, veď takmer okamžite premiér Matovič odvolal šéfa štátnych hmotných rezerv Kajetána Kičuru, ktorý zakrátko putoval do väzby. No prišli aj prvé chyby, a najmä prvé nezhody v samotnej koalícii.

Takmer hneď od začiatku sa vzťahy medzi SaS a OĽaNO, či presnejšie povedané medzi ich šéfmi Richardom Sulíkom a Matovičom, ukazovali ako nie dobré. Za dva roky pri moci sa pritom vôbec nezlepšili.

Podľa najnovšieho prieskumu agentúry AKO pre televíziu JOJ hodnotí celkové pôsobenie Igora Matoviča v slovenskej politike až 82 percent populácie ako negatívne (28,2 percenta ho vníma skôr negatívne a 53,8 percenta úplne negatívne). Naopak, úplne pozitívne len 1,5 a skôr pozitívne 9,1 percenta opýtaných. Nevedelo alebo nechcelo odpovedať 7,4 percenta respondentov.

Kto za to môže?

Podľa Matoviča za jeho zlý obraz môžu v prvom rade médiá. Už viackrát sa posťažoval, že novinári „mu idú po krku“ už od marca 2020. Minulý týždeň vyhlásil, že práve novinári z neho „urobili Žida 21. storočia“.

„Keby sme sa pozreli na to z nadhľadu, všade sa médiá snažia informovať o vláde a o tom, ako koná. To sa netýka len Slovenska, ale všetkých vyspelých demokracií,“ vysvetľuje šéf agentúry AKO Václav Hřích.

Čítajte viac Matovič sa znovu pustil do médií. Pýta sa, kde nájdu blázna, ako je on

Upozorňuje, že vo vláde sú problémy a konflikty dva roky. „Skôr je to o tom, že vnútrokoaličné konflikty dávajú materiál. Ale to nemá nič spoločné s médiom, ale s tým, o čom informuje. Aj keby ste robili priame prenosy, obsah by bol podobný,“ dodáva s tým, že v čase internetu a sociálnych sietí nemôže jedno médium všetko ovplyvniť. „Podľa mňa sa preceňuje sila toho, ako môžu médiá niekomu zlepšiť alebo zhoršiť imidž,“ dodáva Hřích.

„Myslím si, že každý politik je pod tlakom novinárov. Matovič sa v tom vzťahu dostáva do situácie, keď sa sťažuje podobným spôsobom ako Robert Fico alebo Donald Trump. Novinári len informujú – najmä v jeho prípade – veď je to on, kto uráža svojich koaličných partnerov, je to on, kto sa neporadí s expertmi, je sólo hráč. A keď rozhodnutie nie je predebatované so sociálnymi partnermi, samosprávami, zamestnávateľmi, tak je to skôr kritika zo strany rôznych organizácií a expertov a novinári o tom iba informujú,“ hodnotí ministra politologička Darina Malová.

Ako príklad uvádza dovoz necertifikovanej vakcíny Sputnik V z Ruska. „Alebo súčasný prorodinný balíček. Veď on to neprediskutoval s predstaviteľmi orgánov a inštitúcií, na ktorých to vlastne dopadne. Je to jeho štýl politiky,“ podčiarkuje Malová.