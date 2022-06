Šeligov brat chce kúpiť od štátu 'polorozsypaný dom'. Poslanec ho preventívne háji

„Môj brat spoločne s manželkou už dlhšie hľadali dom, ktorý by kúpili. Na obecnej stránke obce Veľké Leváre našli inzerát Vojenských lesov a majetkov, kde ponúkali na predaj staršiu poľovnícku hájenku priamo vo Veľkých Levároch. Rozhodli sa preto prihlásiť do verejnej obchodnej súťaže so svojou ponukou,“ píše Šeliga na sociálnej sieti.

Ide podľa neho o poľovné zariadenie hájenka Lesanka, pričom predávajúcim sú Vojenské lesy a majetky SR, š. p.

odkaz Foto: Google Maps hájenka, Šeliga Hájenka na satelitnej snímke v Google Maps.

Poslanec tvrdí, že pred niekoľkými týždńami netušil, že takýto dom existuje a je na predaj. „Túto informáciu zdieľam, takto verejne preto, aby bolo zrejmé, že chcem o transparentnosti nielen hovoriť, ale ju aj realizovať,“ vysvetľuje. Preto poprosil brata, ktorý nie je politik, o súhlas, aby zverejnil, že chce kúpiť hájenku.

Prvá ponuka, vyhlásená ešte v marci minulý rok, bola bez výsledku. O hájenku nikto neprejavil záujem. Druhá výzva už úspešná je – víťazom je Šeligov brat.

Podľa oficiálnej ponuky bola stavba pôvodne vybudovaná pred rokom 1928 ako hájenka grófa Pálfyho. V roku 1928 ju nadobudol štát a prestavl na rekreačné účely. V rokoch 1997 až 2002 bola rekonštruovaná. No má poškodený strop – časť pod kúpeľňou na poschodí sa prepadla. Stavba je napojená na elektrinu, vodu má z vlastnej studne, odpad je napojený na žumpu. V budove je splyňovací kotol na drevo, krb s teplovzdušnými rozvodmi.

Minimálna cena bola určená na 137-tisíc eur.

Za jediné hlavné kritérium vyhodnotenia výberového konania je „najvyššia navrhnutá cena za odplatný prevod konkrétneho predmetu výberového konania“.

„Proces ešte nie je ukončený, preto ktokoľvek má záujem o informácie, má možnosť obrátiť sa na Vojenské lesy a majetky SR, š.p. alebo Ministerstvo obrany SR. Rovnako chcem veľmi jasne povedať, že v tejto veci som nekontaktoval ani ‚neloboval‘ u nikoho,“ vyhlásil poslanec Šeliga.

Podľa neho chce brat mať len „svoj vlastný domov pre svoju rodinu a pritrafilo sa mu, že jeho brat je v politike“.

Poslanec uznáva, že pre mladé rodiny je ťažké získať vlastné bývanie. „Nehovoriac, že tak ako oni, aj väčšina mladých ľudí, mňa nevynímajúc, bude splácať hypotéku najbližších 25 rokov,“ podčiarkuje Šeliga.

Tvrdí, že takýmto oznámením chce ľudí presvedčiť, že „politika sa dá robiť inak“. „Do politiky som sa rozhodol ísť slobodne, ale kým to človek nezažije na vlastnej koži, nikdy by mi nenapadlo, že budem verejne písať o tom, ako môj brat s manželkou chcú kúpiť starý polorozsypaný dom. Naše povolanie sa dotýka našich blízkych viac, ako by si niekto myslel,“ dodáva.