Koalícia hľadá hlasy na prelomenie veta pri protiinflačnom balíčku

V utorok alebo v stredu by mali poslanci opäť hlasovať o protiinflačnom balíčku. Prezidentka Zuzana Čaputová balíček vrátila do parlamentu s tým, že podporuje síce slabú, ale aspoň nejakú pomoc, ktorú budú dostávať rodiny od 1. júla. No zablokovala daňový bonus na dieťa a tzv. krúžkovné, ktorým sa hnutie OĽaNO už chváli na bilbordoch.

Balíček, ktorý má pomôcť rodinám v období rastúcej inflácie, pripravil minister financií Igor Matovič (OĽaNO). Zaťažiť má samosprávy, ktoré prídu asi o pol miliardy eur. Navyše, krúžkovým Matovič vstúpil do vôd ministra školstva. SaS sa ostro postavila proti, jej šéf a minister hospodárstva Richard Sulík vyhlásil, že jeho strana sa nebude zúčastňovať koaličných rád.

Klub SaS teda nezdvihne ruku, aby prelomila veto prezidentky Čaputovej. Ani všetci poslanci v mandátovo najsilnejšom klube OĽaNO nebudú hlasovať za prijatie balíčka. Časti prekáža, že cena balíčka je 1,2 miliardy eur, časti zasa to, že aj v prvom parlamentnom kole zákony prešli s pomocou extrémistov.

„Chceme vyzvať poslancov z hnutia OĽaNO a poslancov strany Sme rodina, aby dobre zvážili, ako budú hlasovať pri prelamovaní veta prezidentky. Balík v rozsahu 1,2 mld. eur spraví obrovskú dieru do aj tak deravých verejných financií. Je to hrubé znásilňovanie legislatívneho procesu, keď to len za niekoľko dní bolo pretlačené parlamentom. Časti tohto balíka sú buď zle nastavené, alebo nefunkčné," vyrátal tri hlavné dôvody, prečo by sa mal balíček stiahnuť a prerobiť, Sulík.

Vyčíta, že daňový bonus na dieťa budú môcť využívať aj najbohatšie rodiny a „málo prospeje chudobným rodinám“. „Nevykonateľné sú voľnočasové poukazy, jednoducho preto, lebo sú zle napísané. Sú bodom z nášho politického programu, my by sme boli radi, ak by boli uvedené. Ale aj dobrá myšlienka sa dá napísať zle, pretože potrebuje ďalších 500 úradníkov a bude to stáť 400 až 500 miliónov eur. To sú peniaze, ktoré budú následne chýbať na platy učiteľov, zamestnancov štátu, ktoré sú nevyhnutné, aby sme vykompenzovali aspoň infláciu," pokračoval Sulík.

Podľa neho je niekedy lepšie začať odznova. Takže si myslí, že koaličné strany by sa mali do protiinflačnej pomoci pustiť ešte raz a poriadne.

Obce v nútenej správe

„Ďalší problém sú samosprávy. Prídu o 550 miliónov eur. Dá sa argumentovať, že im rástli príjmy, ale rástli im aj náklady. Burzové ceny natoľko uleteli do výšok, že zaručene to každej samospráve spôsobí mimoriadne navýšenie nákladov na energie. S týmto budú musieť bojovať, a preto považujem za krátkozraké zobrať im teraz pol miliardy eur. Možno 200 – 300 obcí pôjde do nútenej správy, čo zvýši náklady štátu na prevádzkovanie týchto obcí," pripomína Sulík.

Na poslancov, ktorí sedia na stoličkách primátorov a starostov, sa obrátil aj poslanec Marek Hattas, primátor Nitry, či bratislavský župan Juraj Droba. „Keď budú teraz hlasovať za nezmyselný balíček spolu s fašistami, uškodia svojim mestám a obciam. Je to ničivé a veľmi škodlivé, čo Igor Matovič pripravil. Vystríham koaličných poslancov, aby sa pod toto nepodpísali. Napáchajú škody, ktoré môžu byť nezvratné a som si takmer istý, že sa im to vráti vo voľbách," myslí si minister hospodárstva.

Droba vyrátal, že vyšší daňový bonus znamená masívny zásah do financovania kompetencií samospráv. „V Bratislavskom kraji to znamená, že budeme musieť prestať opravovať niektoré cesty, pozastavíme rekonštrukcie niektorých stredných škôl, domovov sociálnych služieb," povedal Droba s tým, že štát vloží rodinám do jedného vrecka peniaze, ale z druhého vrecka ich vytiahne – a dokonca ešte väčšie sumy. Okrem toho pôjdu hore poplatky za sociálne služby, ceny stredoškolských internátov. Župa prestane podporovať kultúrne a športové projekty.

Riaditeľ kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska Michal Kaliňák v podcaste denníka Pravda povedal, že tiež oslovili poslancov, ktorí pôsobia v miestnych, mestských a krajských zastupiteľstvách. „Práve preto, aby si uvedomili, že prelomením veta prezidentky ublížia svojim samosprávam a všetkým ostatným samosprávam," objasnil.

Kaliňák hovorí, že prelomením veta Čaputovej by parlament vyslal dva zlé signály. „Prvým je, že ak je v parlamente väčšina, môže si dovoliť urobiť čokoľvek, za ukážkového porušovania legislatívnych pravidiel. Druhý signál je ten, že v čase ekonomickej krízy, keď je potrebné mestám a obciam pomôcť, bude parlament ten, ktorý im ublíži a k priepasti posunie viac ako 500 samospráv, ktoré budú pred nútenou správou. Ďalšie samosprávy môžu zabudnúť na rozvojové zámery, na čerpanie eurofondov, budú rady, ak dokážu svietiť a kúriť," pokračoval Kaliňák.

Podľa neho ZMOS nedostal takmer žiadnu spätnú väzbu. „Až na niekoľko individuálnych telefonátov dotknutých starostov z vládnej koalície alebo opozičného tábora. Otvorene ale treba povedať, že aj v minulosti sme mali prípady, keď starostovia a primátori z radov poslancov pretláčali zákony, ktoré ublížili aj ich samospráve a dnes sú to zasa tí starostovia a primátori, ktorí takéto konanie kritizovali a na tejto kritike politicky vyrástli," dodal Kaliňák v podcaste denníka Pravda.

Zaseknutá koalícia

Igor Matovič sa už viackrát dal počuť, že dúfa, že „parlament veto zlomí". Naozaj to nie je celkom isté. Navyše, Juraj Šeliga zo strany Za ľudí, ktorá má iba štyroch poslancov, posiela kolegom odkaz, aby sa dohodli: nech sa vyhovie pripomienkam Čaputovej.

„Stále chcem veriť, že v koalícii zvíťazí racionalita a vyhovieme pripomienkam pani prezidentky, schválime zákon tak, aby od 1. júla deti a rodičia dostali vyššie prídavky a daňový bonus a zároveň počas najbližších pár mesiacov pripravíme zákon, ktorý bude platiť od 1. januára 2023 a upraví vetované časti," napísal na sociálnej sieti.

Šeliga pripomína Čaputovej slová: ak parlament prelomí veto, pôjde zákon na Ústavný súd SR, „ktorý okrem iného môže pozastaviť účinnosť celého zákona, a tak rodiny nedostanú nič. Opakujem, môžeme dať rodinám pomoc hneď a bez rizika toho, že ľudia po zásahu Ústavného súdu nedostanú nič!" apeluje na koaličných kolegov.

Aj on pripúšťa, že koalícia nemá 76 hlasov na prelomenie veta. „Odpustite mi tvrdé slová, ale ak koalícia dnes nemá 76 hlasov na prelomenie veta a je zrejmé, že dobré riešenie je na stole, no napriek tomu chcú niektorí kolegovia z OĽaNO stoj čo stoj prelamovať veto prezidentky, tak je namieste sa pýtať, či ide skutočne o rodinu, alebo len o politiku a politický súboj?!" pýta sa Šeliga.