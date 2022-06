Taraba chce zlomiť veto Čaputovej. Šeliga je proti, Matovič vraj zbytočne rozbíja múr hlavou

O protiinflačnom balíku budú poslanci hlasovať v stredu. Podľa predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina), ale aj nezávislého poslanca Tomáša Tarabu má koalícia dosť hlasov na to, aby prelomila veto prezidentky. Podľa Juraja Šeligu (Za ľudí) by Igor Matovič (OĽaNO) nemal rozbíjať hlavou múr.

Pre hnutie Sme rodina je podľa Kollára prijateľný návrh Čaputovej – aby časť balíčka platila už od 1. júla, ale časť návrhu zákona koalícia prerobí „v riadnom legislatívnom procese do zimy“.

„Ale toto je na OĽaNO, keď sa rozhodnú, že to urobia naraz, hnutie Sme rodina nepotopí koaličného partnera a zahlasujeme v počte 17 poslancov za prelomenie veta,“ dodal Kollár.

„Nateraz to vyzerá tak, že balík by mal prejsť v podobe, v akej je,“ vyhlásil Taraba v utorok s dôvetkom, že definitívne potvrdí až v stredu, ako bude hlasovať on a poslanci, ktorí sa združujú okolo neho.

Čaputová vrátila balíček do parlamentu s tým, že časť návrhov – vyšší daňový bonus a tzv. krúžkovné, vetuje. „Čo mám informácie, koalícia má dosť hlasov. Neviem, či rátajú aj s nami,“ pokračoval s tým, že nikto z koalície s ním a jeho kolegami nerokuje.

Podľa neho sa z protiinflačného balíčka stáva politická kauza. „Už dnes je jasné, že z balíka kvôli obštrukciám nič nebude a skončí na Ústavnom súde. Myslím si, že potom by prezidentka mala odôvodňovať, prečo sa tak rozhodla,“ vyhlásil Taraba.

Nepáči sa mu, že 1,7 miliardy dá štát na nákup ďalšej vojenskej techniky. „Ak stojí otázka, či sa má šetriť na slovenských deťoch a rodinách, alebo na zbrojárskej technike, tak nech sa šetrí na vojenskej technike,“ myslí si Taraba s tým, že deti by mali byť prioritou.

„Ak prezidentka chce blokovať nejakú pomoc, tak nech blokuje výdavky na vojenskú techniku,“ dodal.

Pre hnutie Sme rodina je podľa Kollára prijateľný návrh Čaputovej – aby časť balíčka platila už od 1. júla, ale časť návrhu zákona koalícia prerobí „v riadnom legislatívnom procese do zimy“. „Ale toto je na OĽaNO, keď sa rozhodnú, že to urobia naraz, hnutie Sme rodina nepotopí koaličného partnera a zahlasujeme v počte 17 poslancov za prelomenie veta,“ dodal Kollár.

„Sú tri strany, ktoré sú pripravené rokovať. Ak ide o rodiny, schválime pripomienky pani prezidentky. S tým, že ostatné sa doladí. Ak náhodou neprejde nič, tak vopred hovorím, že toto nebolo o rodinách, ale o politickom súboji,“ myslí si Juraj Šeliga (Za ľudí). Objasnil, že koalícia nie je ešte dohodnutá.

Možnosť, že by poslanci schválili pripomienky Čaputovej, teda neprelomenie jej veta, Šeliga považuje za cestu k stabilizácii spoločnosti. „Zdá sa mi veľmi zvláštne, že niekto chce rozbiť hlavou múr, keď riešenie je na stole,“ dodal Šeliga na adresu ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO), ktorý žiada prelomenie veta.

Potvrdil, že nie všetci poslanci z klubu OĽaNO sú rozhodnutí prelomiť veto Čaputovej. Šéf klubu OĽaNO Michal Šipoš zasa tvrdí, že na poslancov sa nevyvíja nátlak a môžu hlasovať slobodne.