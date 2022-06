Naď: Cudzí tajní sa snažia prepájať svoje vzťahy s poslancami či vysokými činiteľmi armády

Cudzie spravodajské služby sa snažia prepájať svoje vzťahy s poslancami parlamentu, a tak ovplyvňovať dianie na Slovensku. Po prerokovaní Správy o plnení úloh Vojenského spravodajstva za rok 2021 to médiám povedal minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO).

Podľa neho sa Vojenské spravodajstvo primárne sústredí na elimináciu aktivít spravodajských služieb Ruskej federácie a Čínskej ľudovej republiky.

Cudzí tajní sa kontaktujú na poslancov parlamentu, vysokých štátnych úradníkov a vysokých príslušníkov Ozbrojených síl SR. „My tieto informácie máme a robíme s nimi. Dnes som to využil na pôde parlamentu, aby som upozornil poslancov a poslankyne, aby si dávali pozor. Veľakrát v dobrej viere prijmú pozvanie na nejakú aktivitu a ani nevedia, že tam sú predmetom spravodajského záujmu tej-ktorej krajiny,“ priblížil.

Minister obrany zdôraznil, že Vojenské spravodajstvo nemonitoruje žiadne politicky exponované osoby. „Chcem výrazne namietať, doslova až urážku Roberta Fica, že Vojenské spravodajstvo po ňom ide alebo niečo podobné, ktorú pred pár týždňami povedal. Je pravda, že z času na čas môže nastať situácia, že pri monitorovaní osôb spravodajského záujmu sa dostaneme do styku aj s politicky exponovanými osobami,“ ozrejmil Naď.

Slovensko rozhodlo tento rok na jar o znížení personálu veľvyslanectva Ruskej federácie o 35 ľudí. „Je tu približne o 35 spravodajských dôstojníkov menej, tí riadili nejakú svoju sieť. Majú to teda komplikovanejšie. Nebuďme naivní, tých spolupracovníkov ruských alebo čínskych spravodajských služieb je na Slovensku stále veľmi veľa,“ poznamenal minister. Pripomenul, že jedna vec je diplomatický personál a druhá vec nediplomatickí zamestnanci na ambasáde, ktorí majú služobné pasy. „Aj u nich máme informácie o prepojení na spravodajské služby Ruskej federácie. Tých ľudí je tu stále niekoľko, ale my robíme svoju robotu a oni vedia, že my robíme svoju robotu,“ doplnil.

Naď informoval, že prvýkrát na základe jeho súhlasu a po dohode s bývalým predsedom Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) sa uskutočnila kontrola činnosti Vojenského spravodajstva pri nakladaní s majetkom štátu. Na základe záverov kontroly prijal opatrenia. „Niektoré zistenia neboli príjemným čítaním. ba preukazuje to, akým spôsobom sa za Smeru a SNS šafárilo vo Vojenskom spravodajstve,“ podotkol minister. Dodal, že sa podali trestné oznámenia a aj sa dopĺňali existujúce trestné oznámenia o ďalšie skutkové zistenia a „všetko ostatné je na orgánoch činných v trestnom konaní“.