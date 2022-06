Kollár: Medzi Sulíkom a Matovičom je taká averzia, že by sa nedohodli z princípu

„Mali sme neformálnu večeru. Avizoval som, že chcem upokojiť situáciu, aby si zasa sadli všetky politické strany,“ povedal v utorok na pôde parlamentu. Kollár totiž predpokladá, že koalícia bude riešiť aj problémy s pozmeňovacími návrhmi či poslaneckými návrhmi zákonov. „Musíme mať nejaké spoločné stanovisko a nemôže byť jedna strana neprítomná. Potrebujem, aby táto schôdza prebehla hladko,“ objasňoval Kollár.

VIDEO: Kollár zachraňuje koalíciu. Sme rodina podporí OĽaNO.

Na prebiehajúcej schôdzi by sa okrem protiinflačného balíčka mal riešiť napríklad návrh poslancov Györgya Gyimesiho (OĽaNO) a Tomáša Tarabu (nez.), podľa ktorého na verejných budovách nebudú smieť viať dúhové vlajky.

Okrem toho koalícia musí riešiť zvyšovanie platov zamestnancov vo verejnej a štátnej správe. „Potrebujeme vyriešiť navýšenie platov učiteľov, za tým hneď sú záchranári. Toto všetko musí vláda spraviť a pokiaľ nebudeme všetci štyria pri jednom stole, tak sa to nedá urobiť,“ obhajoval svoj krok ku zmiereniu predseda parlamentu.

„Premiér dal Sulíkovi nejaké garancie, niečo mu sľúbil, takže je ochotný sa vrátiť k stolu, aby sme vedeli ďalej fungovať. Myslím si, že ide o zdržanlivosť. Máme dosť útokov voči nám zo strany opozície, a nepotrebujeme si ešte robiť útoky voči sebe. Pán premiér sa snaží situáciu upokojiť, aby také tie osobné útoky ustali,“ pokračoval Kollár s tým, že Sulík sľúbil, že po schôdzi o jeho odvolávaní z postu ministra hospodárstva, si sadne za koaličný stôl.

Sulík pred dvoma týždňami vyhlásil, že dočasne sa liberáli nebudú zúčastňovať koaličných rád. Argumentoval útokmi ministra financií a šéfa mandátovo najsilnejšieho hnutia OĽaNO Igora Matoviča voči nemu a voči SaS všeobecne. Dúfal, že takto docieli upokojenie situácie, ktorá sa vyhrotila, keď sa SaS postavila proti Matovičovmu protiinflačnému balíčku. Považuje ho za zle pripravený a drahý.

Čítajte viac SaS už nebude chodiť na koaličné rady

Matovič na neformálnej večeri nebol. „V prvom rade chcem, aby sa to niekam posunulo. Medzi týmito dvomi pánmi je taká averzia, že oni by sa nechceli dohodnúť z princípu. Preto je lepšie to riešiť týmto spôsobom,“ povedal Kollár.

Priznal však, že Matovič o stretnutí vedel. „Nebolo to poza jeho chrbát, využil som na to predsedu vládu. Chápem Igora Matoviča, keby som ja niekoho bytostne nenávidel, tak asi by som tiež do toho vkladal osobný postoj. Ale chcel som, aby bol nejaký výsledok, preto som to riešil týmto spôsobom,“ zdôraznil Kollár.

Aj premiér Heger stretnutie so Sulíkom, ktoré zorganizoval Kollár, považuje za úspešné. Potvrdil, že zástupcovia SaS sa vracajú na koaličné rokovania, čo považuje „za správne a nevyhnutné“.

„Beriem vážne výhrady občanov, že sporov je priveľa a neraz sú sprevádzané osobnými útokmi, či už zo strany členov vlády alebo poslancami parlamentu. Ako predseda vlády sa snažím ísť príkladom, vyhýbam sa osobným útokom a k takémuto korektnému správaniu nabádam aj mojich koaličných partnerov,“ vyhlásil Heger v oficiálnom stanovisku.

Podľa neho má koalícia výsledky, za ktoré sa nemusí hanbiť, ale „verejnosť citlivo vníma osobné útoky, ľuďom uniká vecná podstata sporov a výsledkom je negatívny obraz o práci koalície“.

„Ako predseda vlády chcem občanov informovať, že obrusujem názorové hrany, znižujem osobné animozity medzi členmi koalície, ale necítim potrebu o tom dennodenne informovať. Robím to v záujme plnenia ambiciózneho vládneho programu, aby sme napriek bezprecedentným krízam od vzniku nášho štátu doviedli Slovensko k riadnym voľbám v lepšej sociálnej i hospodárskej kondícií,“ dodal Heger.