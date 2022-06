Polícia obvinila Sýrčana, ktorý na Slovensko previezol 24 nelegálnych migrantov

Čelí obvineniu zo zločinu prevádzačstva, informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.

„Na územie Slovenska sa dostali cez hraničný priechod Komárom – Komárno, cez Alžbetin most, medzi Maďarskom a Slovenskou republikou. Vodič mal všetkých cudzincov naložiť skoro ráno pri obci Ásotthalom v Maďarsku,“ spresnila hovorkyňa s tým, že cudzinci strávili zatvorení v aute viac ako štyri a pol hodiny.

„Vodič ich po prekročení hraníc vyložil na Alžbetinom ostrove a oni sa rozutekali do priľahlého lesíka. Všímaví okoloidúci to okamžite nahlásili polícii,“ priblížila. Z 24 osôb je 13 zo Sýrie, osem z Tuniska, jedna z Egypta, jedna z Turecka a jedna z Jemenskej republiky. Ide o mužov od 19 do 42 rokov.

Vyšetrovateľka Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii obvinila 21-ročného Mohamada S. žijúceho v Nemecku zo zločinu prevádzačstva a zároveň podala návrh na jeho väzobné stíhanie. Po dokázaní viny mu hrozí trest odňatia slobody na sedem až desať rokov.