V závere rokovacieho dňa plénum diskutovalo o vetovanom zákone

Plénum Národnej rady (NR) SR v utorok v závere piateho rokovacieho dňa 66. schôdze diskutovalo o zákone o financovaní voľného času dieťaťa. Ten parlamentu na opätovné prerokovanie vrátila prezidentka SR Zuzana Čaputová. Do diskusie je ešte ústne prihlásených sedem poslancov.

V závere dňa vystúpil aj poslanec Smeru Jaroslav Baška, ktorý je zároveň aj predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). Apeloval na poslancov, aby sa protiinflačné opatrenia nerobili na úkor samospráv. Upozornil, že boli oporou štátu počas pandémie aj pri utečencoch z Ukrajiny. „Prečo sú samosprávy takýmto spôsobom trestané,“ pýtal sa.

Baška zároveň podotkol, že spôsob prerokovania cez skrátené legislatívne konanie je zarážajúce, keďže ide o veľký objem finančných prostriedkov. Zdôraznil aj potrebu dialógu. Upozornil, že bude problém pre samosprávy zostaviť bežný rozpočet a tiež, že budú musieť byť obmedzené niektoré služby. Vyzval, aby skúsili peniaze hľadať inde.

Na jeho slová reagovali viacerí poslanci SaS, ktorí vystúpenie označili ako vecné. Radovan Sloboda podotkol, že trestaní v konečnom dôsledku budú obyvatelia miest a obcí. Marián Viskupič však zároveň upozornil, že pri hľadaní zdrojov je nebezpečné ukazovať na iných.

V stredu od 9.00 h by sa mali poslanci venovať dvom návrhom zákonov z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme rodina). Následne by sa mali opäť vrátiť k diskusii o tzv. protiinflačnej pomoci.

Súhrn legislatívnych návrhov, ktoré parlament posunul do druhého čítania

Súdne prieťahy v konaniach pri rozhodovaní o právach a povinnostiach k deťom by sa mali od decembra tohto roka skrátiť. Vyplýva to z návrhu vládnej novely Civilného mimosporového poriadku, ktorý dnes poslanci posunuli do druhého čítania. Predloženým návrhom sa má podporiť zachovanie vzťahových väzieb dieťaťa s obidvomi rodičmi aj po rozvode. Upravujú sa tiež procesné pravidlá v konaniach o deťoch.

Podľa novely by mal mať jeden sudca na starosti všetky konania, ktoré sa týkajú toho istého maloletého dieťaťa alebo jeho súrodencov. Procesné zmeny sa sústredia najmä na úkon odňatia maloletého dieťa rodičovi, prípadne inej osobe. Cieľom je tiež upraviť, aby sa výkon rozhodnutia, ktorým sa priznáva právo na styk s maloletým po obmedzený čas, uskutočňoval v prítomnosti sudcu. Zaviesť sa má spoločná osobná starostlivosť rodičov o dieťa ako nová forma starostlivosti o dieťa. Ak sa rodičia rozvádzajú, spoločná starostlivosť o dieťa pokračuje ďalej. Súd by v tomto prípade nechal starostlivosť o dieťa na vzájomnej dohode medzi rodičmi.

Ubytovacia plocha pre obvineného vo väzbe v uzamykateľnej cele má byť od začiatku budúceho roka najmenej štyri metre štvorcové. Zvýši sa z doterajšej plochy 3,5 metra štvorcového. Takáto veľkosť cely zostáva v prípade neuzamykanej cely. Vyplýva to z návrhu novely zákona o výkone väzby, ktorý dnes parlament posunul do ďalšieho legislatívneho procesu. Cieľom je dosiahnuť čo najvyššiu formu humanizácie výkonu väzby. Zavádzajú sa napríklad inovatívne metódy a postupy, ktoré už boli skúšobne overené počas obdobia protipandemických opatrení, a to videonávštevy.