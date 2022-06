Matovič tretíkrát predložil na vládu návrh na zvýšenie platov učiteľov

Matovič upozornil ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS), že je to posledná šanca, ako môžu zvýšiť platy učiteľom od 1. júla o 150 eur, keďže potom sa začína letná prestávka Národnej rady SR. „Napriek tomu minister školstva povedal, že vetujeme za SaS. Mrzí ma to, lebo opätovne sa potvrdzuje, že na miesto toho, aby sme mali ministra školstva, tu máme ministra, ktorý chráni výrobcov alkoholu, prevádzkovateľov hazardu a extrémne bohaté firmy, ktoré by mali zaplatiť viac,“ povedal Matovič.

Šéfa rezortu financií to mrzí aj z toho dôvodu, že pred týždňom v Bratislave protestovalo okolo 15-tisíc zamestnancov škôl. „Urobil som, čo som urobiť mohol. Na druhej strane sa nepatrí, aby sme nechali učiteľov v štichu, budeme sa snažiť prísť s alternatívnym riešením,“ vyhlásil Matovič. Ako dodal, pretože, keď sa bude SaS naďalej takto hádzať o zem a vetovať zvyšovanie daní pre tých, ktorým to neublíži, ale ani raz sa nehodia pri zvyšovaní platov učiteľov o zem, nakoniec by boli učitelia rukojemníci.