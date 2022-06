Matovič: Pustili na nás hovnomety. Opozícia a SaS sa spikli s fašistami z Republiky

Matovič tvrdí, že 20 minút pred hlasovaním sa dozvedel o spiknutí medzi „opozíciou, fašistami a SaS“. Minister financií a šéf OĽaNO povedal, že v parlamentnom salóniku sa stretli predsedovia dvoch parlamentných strán. Tam údajne mala padnúť dohoda o spolupráci.

Matovič vyhlásil, že poslanci OĽaNO boli dohodnutí, že budú o protiinflačnom balíčku rokovať slobodne. Keď im však tesne pred hlasovaním oznámil informáciu o dohode druhej strany, vraj sa aj nespokojní poslanci rozhodli, že podporia prelomenie veta prezidentky.

Čítajte viac Parlament prelomil veto prezidentky, schválil Matovičov balíček v pôvodnom znení

Plénum najskôr hlasovalo o pripomienkach Čaputovej k protiinflačnému balíčku. Zo 138 prítomných poslancov podporilo jej pripomienky len 68, takže parlament nesúhlasil s pripomienkami prezidentky. Tá totiž podporila len nižšiu pomoc od 1. júla a opatrenia, ktoré mali začať platiť od 1. januára 2023 vetovala.

Čaputovej pripomienky podporil klub Smeru, SaS. Poslanci Sme rodina sa zdržali.

Z klubu obyčajných boli 30 poslanci proti pripomienkam Čaputovej, 6 boli za, 10 sa pri hlasovaní zdržalo a dvaja boli neprítomní.

Matovič sa posťažoval, že po hlasovaní sa na jeho hlavu s hnutie „spustili hovnomety“.

Čítajte viac Parlament prelomil veto: Bez fašistov by balíček neprešiel. Kto hlasoval za a kto proti? (Prehľad)

Juraj Šeliga zo strany Za ľudí sa voči Matovičovým slovám ohradil. „Nikdy som nerokoval s ĽS NS ani Republikou ani Smerom ani Hlasom. Žiadne rokovania pripomienkach pani prezidentky s opozíciou som neviedol o žiadnom spiknutí neviem. Naopak presviedčal som kolegov z OĽaNO, aby vyhoveli vetu pani prezidentky a neriskovať, že ľudia nedostanú nič. Ako už viete moja snaha bola neúspešná,“ napísal Šeliga na sociálnej sieti. „Opakujem, mali sme ako koalícia vyhovieť vetu pani prezidentky a nie riskovať rozhodnutie Ústavného súdu,“ dodal Šeliga.

„Ak kolegovia z OĽaNO vedia o spiknutí, nech to povedia otvorene, kto s kým a kde? My sme veľmi jasne povedali, že podporíme veto pani prezidentky!“ pokračuje Šeliga.

„Vyprosujem si, aby tu ktokoľvek podsúval, že my rokujeme alebo sa koordinujeme z Robertom Ficom! Ja na rozdiel od kolegov som si išiel topánky zodrať, aby Národná rada Slovenskej republiky rozhodla o vydaní bývalého predsedu Smeru. A oni to dobre vedia, preto toto podsúvanie, že ja sa koordinujem so Smerom je trápne!“ dodal nahnevaný Šeliga.

„SaS popiera akékoľvek rokovania s opozíciou o hlasovaní pripomienok prezidentky. Útoky Igora Matoviča však neustále pokračujú. Aj z toho dôvodu sa opätovne odmietame zúčastňovať koaličných rád. Igor Matovič len a len klame a robí to tesne po tom, ako jeho poslanci prelomili veto prezidentky spolu s fašistami,“ reagovala oficiálne SaS.