Odkaz Budajovi od Podpoľancov: Nie sme vrahovia medveďov, ale už s nimi niečo robme

Na Poľane to vrie. S medveďmi je to už neúnosné, zhodli sa starostovia, poľnohospodári či lesníci na stretnutí v Očovej. Prítomní boli aj ochranári, s ktorými sa chcú dohodnúť na spoločnom riešení. Tým by mal byť podľa nich regulovaný odstrel.

Debatu o probléme s medveďmi zorganizovala Koordinačná rada Biosférickej rezervácie Poľana. Tá patrí v rámci programu Človek a biosféra do lokality UNESCO. Konferenciu s účasťou odborníkov, ktorí mali predstaviť efektívne argumenty a riešenia súvisiace s výskytom medveďa hnedého v tamojšom regióne, viedla riaditeľka Správy CHKO Poľana Vladimíra Fabriciusová. Nechýbali zástupcovia samospráv, poľovníci, poľnohospodári, lesníci, vedci a ochranári. Hovorili o situácii, ktorá je vraj zo dňa na deň horšia – ľuďom v Podpoľaní sa rapídne zhoršil životný komfort z dôvodu neustáleho výskytu medveďov v blízkosti obydlí. Podčiarkli, že miestni sú šelmami atakovaní, pričom im spôsobujú aj veľké škody na majetkoch.

„Zo strany kompetentných orgánov a organizácií nedošlo k adekvátnym riešeniam. Preto Správa CHKO Poľana spracovala analýzu príčin a návrh konkrétneho riešenia s ich časovým harmonogramom, zdôvodnením a zhodnotením efektivity,“ uviedla Fabriciusová. Pripomenula, že do Očovej s nimi prišiel rokovať aj generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR).

VIDEO: Budaj pred odvolávaním: Medveď nemanažuje túto krajinu.

„Argumentovali sme všetkými podkladmi, ktorými disponujeme. Ten tlak je veľmi veľký, a preto ministerstvo životného prostredia a ŠOP žiadame, aby tomuto regiónu pomohli,“ povedala. Tvrdí, že šéf ŠOP im sľúbil dohodu a identifikovanie problémových častí, kde sa nebezpečné jedince vyskytujú – teda v blízkosti ľudských sídiel.

„Poľovníci, lesníci a poľnohospodári budú súčinní pri ich eliminovaní. Verím, že dôjde aj k zhode v rámci ďalších plánov potrebných realizovať vzhľadom na túto situáciu,“ poznamenala.

Nie kynožiť, ale regulovať

Riešením by mal byť regulovaný odstrel, ktorý umožňuje legislatíva Európskej únie, ale aj tá naša, len za veľmi prísnych podmienok. O výnimku už požiadali úniu napríklad Švédsko, Fínsko, Estónsko či Slovinsko. „Aj my máme dostatok relevantných podkladov, ktoré je možné priložiť k výnimke. Už sa teda budeme môcť spoliehať, že ju dostaneme,“ mieni Fabriciusová. Predpokladá, že k odloveniu problémových jedincov budú musieť prikročiť už čoskoro. „Iná cesta nie je. Chcem poprosiť aj verejnosť, aby skúsila byť chápavá a zhovievavá. Nám skutočne nejde o to, aby sme vykynožili medvede. Chceme ich tu mať, no na druhej strane berme ohľad aj na matky, ženy, ľudí, ktorí tu žijú. Mali by sa cítiť komfortne a bezpečne,“ prízvukuje.

Kedy by sa s regulovaným odstrelom mohlo začať, však Fabriciusová netuší. „Keď sa dnes dohodneme, ako a v ktorých lokalitách by to bolo reálne, budeme situáciu monitorovať a pomáhať zásahovému tímu. Ak by došlo k výnimkám, tie môžu, v súčinnosti s poľovníckym združením, trvať nejaké týždne. Uvidíme, akým spôsobom sa nám to podarí,“ pokračovala. Koľko šeliem je na Poľane, odhadnúť nevie. „Ja som ich napríklad videla za jednu noc jedenásť,“ vraví.

To, že šeliem je neúnosne veľa, tvrdí aj starosta obce Kriváň Imrich Paľko. Je presvedčený, že ŠOP alebo envirorezort by podmienky na výnimku mali uznať. „Ak medveď niekoho napadne, ničí majetok, robí škody a nedovolí nám tu hospodáriť, ide o relevantné dôvody, aby sa mohol uloviť. Alebo ho pôjdeme po týždni hľadať, aby sa priznal, že poškriabal pri Kremnici človeka?“ pýta sa. „Veď my nie sme vrahovia medveďov, ale už s tým niečo robme a nechajte nás tu žiť,“ dodal rozhorčene.

Časovaná bomba?

Stanovisko k výnimke, aby ju bolo možné naplniť, by mal napísať riaditeľ ŠOP Dušan Karaska. „Uvedomujeme si vážnosť situácie. Nemáme žiadny problém, aj to realizujeme, aby sme eliminovali jedince, ktoré sa správajú neprirodzene, ohrozujú životy a majetok ľudí,“ tvrdí Karaska.

Priblížil, že vlani takto odstránili na severe Slovenska sedem kontajnerových medveďov. „Tu je však trošku iná situácia. Na Podpoľaní je problém s jedincami, ktoré sa objavujú v blízkosti samôt a ľudských sídiel. Nie je také jednoduché eliminovať ich, vyžaduje si to určitý čas,“ povedal. Na priamu otázku, či teda podporí výnimku a pomôže tak tamojším ľuďom, reagoval trochu vyhýbavo. „Závisí od okolností. Podporíme všetko, čo je v súlade s právom a morálkou,“ doplnil.

Rudolf Huliak zo Slovenskej poľovníckej komory upozornil, že populácia medveďa už nie je v stave, aby jej hrozilo vyhynutie. „Je vo fantastickom progrese a kondícii. Nastal čas túto populáciu riešiť z titulu jej nadmernej početnosti. Ak neurobíme výrazný zásah, pôjde o časovanú bombu pre slovenský vidiek,“ hovorí. V prvom rade podľa neho musíme vstúpiť do rokovaní s Európskou úniou. „Štátne orgány zastupujúce občanov Slovenska sú povinné vysvetliť jej, že táto populácia vážnym spôsobom ohrozuje život na našom vidieku. Vyhovárať sa môžeme, keď na to únia nebude reflektovať, ale zatiaľ tento pokus zo strany ŠOP ani ministerstva životného prostredia vykonaný nebol,“ uzavrel Huliak.

Envirorezort reagoval, že medveď patrí k prísne chráneným druhom živočíchov európskeho významu. Jeho usmrtenie je možné iba v prípade, ak sú presne splnené podmienky – napríklad ak konkrétny jedinec stratil plachosť a ohrozuje svojím správaním ľudí a ich majetok. „Regulačný odstrel v súčasnosti nie je možný, čo potvrdzujú rozhodnutia Najvyššieho súdu SR z minulosti. Ak výsledky vedeckého výskumu na základe vzoriek DNA potvrdia, že populácia medveďa je na Slovensku stabilizovaná, pristúpime k zavedeniu regulačného odstrelu,“ uviedlo ministerstvo. Podčiarklo, že situáciu na Podpoľaní aktívne monitoruje Zásahový tím pre medveďa hnedého, pričom z populácie vyradí každého problémového jedinca ohrozujúceho ľudí.

Uznesenie Výboru Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie z 23. júna odporúča ministerstvám životného prostredia a pôdohospodárstva bezodkladne realizovať okamžité účinné opatrenia. Envirorezort má zriadiť pracovnú skupinu pre problematiku medveďa hnedého. Budú v nej odborníci ochrany prírody, lesníctva, poľnohospodárstva, zástupcovia samospráv a delegovaní zástupcovia príslušného parlamentného výboru. Takisto má aktualizovať Program starostlivosti o medveďa hnedého, najmä definovať jeho priaznivý stav na Slovensku. Obidva ministerstvá majú spoločne spomínaný program doplniť o populačný, rizikový a regulačný model, ktorý určí stanovenie bezpečnej reprodukcie aj plochu areálu medveďa hnedého.