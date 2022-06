Poslanci sa chystajú rokovať o dúhových vlajkách. Cigániková: Slovensko nie je čierno-biele

Dúhová vlajka visí z okna sídla SaS aj z okien kancelárií poslankyne Vladimíry Marcinkovej (SaS), Andreja Stančíka a Kristiána Čekovského (obaja OĽaNO).

„Parlament bude dnes rokovať o návrhu Gyimesiho a Tarabu, ktorým chcú zakázať dúhové vlajky. Nejde len o úrady. Spomeniem napríklad kultúrne centrum Cvernovka v Bratislave alebo Tabačka v Košiciach,“ uviedla poslankyňa Marcinková na sociálnej sieti.

Pri Cvernovke a Tabačke hovorí o miestach, kde sa všetci bez rozdielu cítia dobre, kde je dúhová vlajka prejavom tolerancie a rešpektu k právam každého človeka. „Ak by tento návrh prešiel, aj na týchto miestach po celom Slovensku by už nebolo možné vyjadriť solidaritu dúhou, lebo väčšina týchto budov je vo vlastníctve miest, obcí, VÚC alebo štátu. A práve tam Gyimesi strká svoje homofóbne prsty,“ spresnila Marcinková.

Je presvedčená, že Slovensko nie je „zatvrdnutá krajina“. „Ľudia tu netúžia ubližovať si, ale pomáhať si. A presne o tom je táto rovnica. Politici ako Gyimesi sa nás snažia presvedčiť o obraze nenávistného čierno-bieleho Slovenska, kde nemá každý miesto. Ale to nie je pravda,“ upozorňuje a chce sa „biť za krajinu plnú farieb, láskavosti a tolerancie“.

Poslanci Gyimesi a Taraba zhruba pred mesiacom parlamentu doručili návrh, ktorý štátnym inštitúciám vrátane verejného ochrancu práv zakazuje vyvesiť na budovu „symboly hnutí, organizácií, komunít a ideológií propagujúcich akýkoľvek druh sexuálnej orientácie“.

„Aký máte s nami problém?“ opýtal sa prednedávnom Gyimesiho moderátor TA3 Richard Dírer. Oblečenú mal košeľu, ktorej golier lemovala dúhová vlajka.

Gyimesi predloženie zákona odôvodnil tak, že mu išlo o chránenie slovenskej štátnosti. Proti LGBTI komunite podľa svojich slov nič nemá. Ústava chráni manželstvo ako zväzok muža a ženy, a podľa neho to LGBTI skupina popiera, a preto by dúhové vlajky nemali byť na štátnych budovách.

Poslanec je však za to, aby sa párom rovnakého pohlavia pomohlo, aby mohli po sebe dediť či nahliadať si navzájom do zdravotnej dokumentácie. Návrh zákona pripravujú jeho kolegovia. Tvrdí, že ho podporí. „Zabojujeme proti spiatočníkom a spiatočníckym návrhom tým, že sa zahalíme do dúhových vlajok, vystavíme si ich z okien, vystavíme ich na Facebooku. A to preto, že chceme žiť v tolerantnej a lepšej spoločnosti,“ hovorí poslankyňa SaS Jana Bittó Cigániková s dúhovou vlajkou prehodenou cez plecia. „Dúhové vlajky sú symbolom tolerancie. Žiadna propagácia, žiadna nenávisť, žiadna snaha poškodiť niekoho iného. Tolerancia k takým aj k takým, aj k iným. Každý sa slobodne rozhodne, ako jeho život bude vyzerať, a nech ho prežije v šťastí a láske. Nie podľa nejakých imaginárnych predstáv iných. Podľa seba,“ spresnila strana SaS na sociálnej sieti.