Ďuriš Nicholsonová: Remišová, pripravila si Slovensko o 8 miliárd, podaj demisiu!

„Je to absurdné. Máme 8 miliárd nevyčerpaných eurofondov a obce majú problém dokončiť aj banálne projekty ako ‚Wifi pre teba‘. Namiesto signálu, ktorý by mohli ľudia chytiť na lavičkách v parkoch, vysielame signál do Bruselu, že stále netušíme, ako efektívne využiť eurofondy. Tieto peniaze sú prakticky stratené,“ upozorňuje europoslankyňa Ďuriš Nicholsonová.

Pripomína aj tzv. pamätnú tlačovku, kde Remišovej ako ministerke investícií, ktorá chce riadiť všetky eurofondy na Slovensku, vyčítala, že Slovensko príde o miliardu eur. Remišová sa vtedy ohradila, dostalo sa jej verejného ospravedlnenia a bol to ďalší krok k jej odchodu z SaS.

„Mýlila som sa len v čiastke, ktorú budeme vracať, resp. o ktorú prídeme – bude to nie jedna, ale osem miliárd eur. To je škoda, ktorú niekto veľmi konkrétny spôsobil krajine. Tie peniaze mali byť v regiónoch, nie pod Remišovej zadnicou,“ používa europoslankyňa tvrdé slová. .

Samosprávy hovoria, že sú v „eurofondovej depresii“. Prestávajú sa zaujímať o výzvy. „Tie, ktoré sa odhodlajú o europeniaze zabojovať, čakajú s úspešnými projektami na finálnu bodku od ministerstva tak dlho, že je ohrozená realizácia projektu. Súkromné firmy sa už do tendrov ani nechcú prihlásiť, lebo sú pre ne nezrozumiteľné a nedôveryhodné. Harmonogram výziev pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) sa vlani menil toľkokrát, že obce a mestá už ani nevedeli, s čím môžu počítať,“ vypočítava Ďuris Nicholsonová.

Je presvedčená, že je to výsledok Remišovej práce a celej vlády, ktorá opakuje chyby svojich predchodkýň. „V roku 2022 podľa ZMOS nemalo až päťsto slovenských obcí kanalizáciu, takmer tretina samospráv nemá pokryté územie vodovodom a kanalizáciou a máme aj desiatky obcí, ktoré majú problém s pitnou vodou,“ argumentuje.

„Kolegovia, špajza je plná, len treba nasmerovať peniaze tam, kam majú ísť. Ľudia dennodenne riešia, čo s účtami, a ministri na tých peniazoch sedia,“ hnevá sa europoslankyňa s tým, že by mali zjednodušiť čerpanie eurofondov a nie riešiť iné veci. „Napríklad odmeňovanie verných. Tie sumy sú aj bez toho, že máme infláciu, akú sme nemali 20 rokov a vojne za dverami, uletené!“ dodala na margo správ, že ministerka Remišová mala dať šéfovi svojej kancelárie odmenu 17-tisíc eur a svojej pravej ruke na ministerstve viac ako 21-tisíc. Ako informuje portál pluska.sk 22 800 eur si ako odmenu mohol pripísať aj generálny riaditeľ na jednej zo sekcií ministerstva investícií.