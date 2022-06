Pád vlády si želá viac ako polovica ľudí

Určite si želá pád vlády 42,5 percenta opýtaných, náchylných tejto možnosti – asi si želá pád vlády – je aj ďalších 14,2 percenta. Naopak, asi si neželá výmenu kabinu 14,4 percenta, a ďalších 21,6 percenta respondentov si vôbec neželá koniec súčasnej vlády. Odpovedať v prieskume nechcelo 1,9 a nevedelo sa vyjadriť 5,4 percenta ľudí. Prieskum AKO pre TV Joj sa uskutočnil v čase od 7. do 10. júna.

Koniec vlády si želá 77 percent priaznivcov strany Hlas Petra Pellegriniho. Medzi voličmi strany Smer Roberta Fica, ktorá rozbehla referendum za vyhlásenie predčasných volieb, je nespokojných s kabinetom Eduarda Hegera (OĽaNO) až 91 percent.

Medzi voličmi SaS fandí vláde 76 percent voličov, ale vymenilo by ju 24 percent. Všeobecne však možno povedať, že pôsobenie vlády si častejšie želajú ženy, ľudia vo veku 34 až 65 rokov, menej vzdelaní, obyvatelia Banskobystrického, Trenčianskeho, Prešovského a Žilinského kraja. Z výsledkov vyplýva, že výrazne častejšie si novú vládu želajú voliči strán Republika, Smer, Hlas a SNS.

Voliči OĽaNO by vedenie krajiny nemenili – 86 percent je spokojných so súčasnou vládou. No 11 percent s výmenou súhlasí. Z košiara Sme rodina 45 percent voličov by nechalo vládnuť Hegerov kabinet, ale 52 percent vy ho vymenilo. Mimoparlamentné Progresívne Slovenska je tiež proti výmene – 68 percent by vládu nechalo a 28 percent poslalo preč.

Voliči, ktorí fandia Republike sú na tom opačne – 97 percent chce novú vládu. Z KDH je za výmenu 32 percent a 63 percent by súčasný kabinet nechalo dovládnuť.