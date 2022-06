Originálny Kollár. Obce nech financujú osvetlenie či zber smetí krúžkovným

Na vyplácanie príspevku dá štát v budúcom roku viac ako 372 miliónov eur, v nasledujúcich rokoch takmer 406 miliónov eur. Kollár prišiel na vtipné riešenie: premenovať povinnosti, ktoré plní samospráva zo zákona tak, aby ich malo z čoho ufinancovať.

„Máme v meste tak 3 500 detí do 18 rokov, keď zapojíme všetky do manažmentu mesta, to by nám ‚krúžkovné‘ mohlo hodiť tak dva a pol milióna,“ vyrátal primátor. Detské jasle navrhuje premenovať na krúžok dennej starostlivosti o deti do troch rokov. Škôlkari by chodili na krúžok predškolskej prípravy pre deti od 4 do 6 rokov.

Niektoré nápady sú ešte originálnejšie: verejné osvetlenie – krúžok postávania pod zažatou lampou, pracovný názov „Pod lampou nemusí byť tma“. Alebo zber smetí by mohol byť krúžok s názvom „Pozbieraj odpadky, posilníš mier“ alebo „Vysyp si sám“.

Mestská zeleň tiež potrebuje svoju starostlivosť, preto by to mohol byť krúžok zelených rúk alebo „Padla kosa na kameň“.

Čističi miestnych komunikácií by chodili na krúžok pre šikovné metly. V zime by to bol krúžok s poetickým názvom „Každá lopata sa raz zíde“ (Igor, nezúfaj!).

No a centrá pre seniorov, v ktorých reálne hrozí, že budú drahšie, by sa stali krúžkom „Zabav dedka/babku“.

Kollár si myslí, že prídu aj ďalšie a originálnejšie nápady. Fantázii sa medze nekladú, Očakávam samozrejme originálnejšie nápady. V debate pod jeho statusom na sociálnej sieti sa aj objavili. Napríklad krúžok finančnej gramotnosti, kde by sa deti učili používať kreditnú kartu Nebuď ako Igor. Minister financií a predkladateľ protiinflačného balíčka, ktorého súčasťou je aj krúžkovné, Igor Matovič (OĽaNO) sa totiž priznal, že nepoužíva kreditnú kartu a nikdy ju nepoužíval. Využíva peniaze, ktoré mu „do peňaženky nabije manželka“.

Nebuď ako Igor II. by mal byť zasa krúžok histórie vyčíňania nacistov na Slovensku. Lebo balíček pomohli pretlačiť parlamentom aj extrémisti.

Krúžok etikety a slušného správania by sa mal volať Nebuď ako Igor III.

No a jeden krúžok by bol venovaný Pavlíne Matovičovej. Na záujmovej aktivite menom Nebuď ako Pavlínka by sa dievčatá učili o ich postavení v spoločnosti 21. storočia. To je odkaz na slová manželky ministra financií, podľa ktorej by ženy mali byť niekedy ticho.