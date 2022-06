Mocou zaslepený Matovič dosiahol, čo chcel. Pomstil sa Sulíkovi aj Čaputovej

Ukrajina, Moldavsko, Gruzínsko. Mapa Európskej únie sa môže zásadne zmeniť. „Už teraz si treba povedať, ako to bude fungovať,“ povedal v podcaste Andrej Matišák.

Prelomenie veta prezidentky Zuzany Čaputovej v prípade protiinflačného balíka rozkývalo koalíciu. Na stole sú viaceré riešenia. „Od možného odchodu SaS až po pokračovanie vládnutia systémom permanentnej krízy,“ povedal v podcaste Počúvajte pravdu Marián Repa. Je presvedčený, že politickému lídrovi koalície Igorovi Matovičovi (OĽaNO) nešlo v prvom rade o pomoc rodinám v náročnej ekonomickej situácií. „Chcel ukázať, že mocensky ovláda situáciu, a presadí to, čo chce,“ vysvetlil komentátor denníka Pravda.

Otvorene pomenoval snahu Matoviča pomstiť sa najmä úhlavným politickým sokom, a to šéfovi SaS Richardovi Sulíkovi a prezidentke Zuzane Čaputovej. „Vychutnal si túto pomstu, ale zaplatil za ňu trpkú cenu. A tou bolo nebezpečné spojenectvo s fašistami, ktorí mu pomohli zvíťaziť,“ dodal komentátor.

Netají sa sklamaním z postoja „liberálneho krídla“ hnutia OĽaNO, ktoré nahlas avizovalo, že je na strane prezidentky. „Otočili o 180 stupňov, a nie je jasné prečo,“ uviedol. Čo sa týka budúcnosti koalície, prikláňa sa k možnosti jej ďalšieho pokračovania bez zmien.

Repa sa v tejto súvislosti spolieha aj na politické prázdniny, ktoré by mohli „schladiť“ horúce koaličné hlavy. Na otázku, či by nemal premiér Eduard Heger (OĽaNO) navrhnúť odchod Sulíka aj Matoviča z kabinetu, komentátor zareagoval: „Je to ideálne ale nereálne riešenie.“

Rozhodnutie Európskej únie o pridelení štatútu kandidátskej krajiny pre Ukrajinu je zásadné a dôležité. „Aj keď niektoré členské krajiny na začiatku váhali, našiel sa spoločný súhlas,“ opísal dôležité momenty rozhodovania v Bruseli komentátor zahraničnej redakcie denníka Pravda Andrej Matišák.

Pripomenul, že významnú úlohu v celom procese zohralo aj Slovensko, a podčiarkol najmä aktivity premiéra Eduarda Hegera. „Vojna na Ukrajine veľmi komplikuje situáciu v únii najmä z ekonomického pohľadu, ale treba zachovať jednotu a podporu krajine, ktorá sa zmieta vo vojnovom konflikte.“

Matišák v podcaste priznal, že v bruselských kuloároch „cítiť z vojny únavu“. Rozširovanie únie o nové členské krajiny ako Ukrajina, Moldavsko či Gruzínsko je podľa neho náročný a dlhodobý proces. „Ale už teraz si treba povedať, ako to bude fungovať,“ upozornil expert na zahraničie.

