V OĽaNO sú z nespokojných zrazu spokojní poslanci. Dokedy?

Kým opozícia vyčíta poslancom z OĽaNO, že veto prezidentky Zuzany Čaputovej pri protiinflačnom balíčku za 1,3 miliardy eur prelomili spolu s nezávislými poslancami z ĽS NS. Igor Matovič, minister financií, šéf mandátovo najsilnejšieho hnutia a predkladateľ balíčka, zasa vyčíta SaS, Smeru a Hlasu, že tiež hlasovali s fašistami. Teda s poslancami zo strany Republika, ktorá vznikla odštiepením z ĽS NS. Táto skupina zasa podporila Čaputovej pripomienky k balíčku.

Poslanec Juraj Krúpa (OĽaNO) vyhlásil, že hlasovanie s fašistami je jeho červenou čiarou. A preto nezdvihol ruku za prelomenie veta.

V klube OĽaNO je skupina nespokojných poslancov, ktorým sa nepáči napríklad Matovičovo vystupovanie na verejnosti. Ani to, že využil poslancov ĽS NS, keď potreboval presadiť balíček v parlamente a neskôr aj pri prelomení veta.

Práve táto skupina poslancov bola pôvodne rozhodnutá, že nepodporí prelomenie veta. No – okrem Krúpu – stal sa opak. Matovič tvrdí, že ich nemusel presviedčať. Stačilo, že ich informoval „o spiknutí SaS a Smeru“.

Šéf SaS a minister hospodárstva Richard Sulík vysvetľoval, že sa stretol s Robertom Ficom, predsedom mandátovo najsilnejšej opozičnej strany Smer, v poslaneckom salóniku. Tvrdí, že hovorili o Sulíkovom odvolávaní. Minister chcel vedieť, ako dlho bude trvať mimoriadna schôdza, v ktorej opoziční poslanci žiadajú vysloviť nedôveru práve ministrovi hospodárstva.

Fico potvrdil, že sa so Sulíkom rozprával, nešlo pritom o tajné stretnutie. Áno, hovorili spolu o odvolávaní, pretože Sulík chcel ísť s dcérou na výlet, pretože má narodeniny.

Kto a s kým?

„Ja som sa s nimi nedohovárala,“ povedala pre podcast denníka Pravda poslankyňa z OĽaNO Monika Kozelová s tým, že asi pre nikoho nie je príjemné hlasovať s extrémistami. Uznáva však, že konzervatívna časť OĽaNO má niektoré témy spoločné s extrémistami.

„Ale prečo je to zrazu problém?“ pýta sa s tým, že aj Jana Bittó Cigániková zo SaS sa už s extrémistami dohadovala.

Kristián Čekovský z klubu OĽaNO vysvetľuje, že pripomienky prešli len tesne. „Rozhodol som sa, že ten balík ako celok podporím, aby ľudia v tejto situácii dostali nejakú pomoc. Nie jednorazovú, ale pravidelnú,“ objasňuje zmenu svojho rozhodnutia.

„Rozhodoval som sa podľa toho, ako prebieha hlasovanie. Bol som presvedčený, že chcem pripomienky prijať, keď neprešli, tak som hlasoval za zákon ako taký. Nechcem prilievať olej do koaličných rozporov a dohadov,“ reagoval Čekovský na slová Igora Matoviča „o spiknutí“.

Martina Brisudová z OĽaNO podporila tiež pripomienky Čaputovej. Vysvetľuje, že do úvahy brala dosahy balíčka na samosprávy. Daňový bonus totiž znamená menej podielových daní, ktoré dostáva samospráva. „Pre mňa ako primátorku zo sociálne menej rozvinutého regiónu je dôležité brať do úvahy aj sociálnu pomoc,“ obhajuje Brisudová svoj hlas v prospech prelomenia veta.

Za prijatie pripomienok a zároveň za prelomenie veta hlasovali z OĽaNO práve Martina Brisudová, Anna Mierna, Kristián Čekovský, Juraj Krúpa, Andrej Stančík a Monika Kozelová.

Spiknutie

Z oslovených poslancov nikto nepriznal, že by pri rozhodovaní, či bude hlasovať za prelomenie veta, vedel o nejakom sprisahaní medzi SaS a stranou Smer. Naopak, hovoria, že keď neprešli pripomienky, ktoré podstatne menili podmienky protiinflačného balíčka, chceli zachrániť pomoc rodinám.

V kuloároch sa však hovorí niečo iné. Vedenie hnutia, a najmä premiér Eduard Heger sa snažili poslancov upokojiť, že ide o jednorazovú záležitosť, keď OĽaNO spolupracuje s fašistami. Mali dostať aj prísľub, že sa zmení rétorika predsedu hnutia Matoviča. Vraj bude menej útočný na koaličných kolegov, zmierni slovník a bude viac počúvať svojich kolegov v klube.

Matovič sa pritom vlani počas snemu OĽaNO verejne ospravedlňoval, že je „železnou guľou na nohách hnutia“. Odvtedy sa však nič nezmenilo – časti poslancov sa nepáči, že protiinflačný balíček ich dostal do jedného vreca s extrémistami. Hoci, ako tvrdia, nie je predsa nič nové na tom, že niektoré strany – z opozície aj z koalície – spolupracujú s fašistami.

Elitný klub

Hnutie OĽaNO má len nevyhnutný počet členov. V minulých dňoch dostali niektorí z poslancov pozvanie, aby vstúpili do hnutia. Monika Kozelová hovorí, že pozvanie nedostala a ak by ho aj dostala, do hnutia by nevstúpila. Chce zostať liberálkou.

Martina Brisudová pozvanie dostala ešte začiatkom volebného obdobia. „Každý poslanec mohol písomne požiadať o členstvo v OĽaNO. Ale ja som zatiaľ nepožiadala o vstup,“ povedala Brisudová. „Nikdy som v žiadnej strane nebola, a preto nemusím byť členom žiadnej politickej strany, aby som robila niečo pre ľudí,“ dodala primátorka Poltára.