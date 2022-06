Matovič svojim: Z hlasovania s fašistami nemusíte mať výčitky

O čom sa bude hovoriť? Naznačuje to aj najčerstvejší status Igora Matoviča. Ten totiž obviňuje médiá zo zlomyseľnosti a naopak, svojich upokojuje, že nemusia mať výčitky svedomia.

„Po kanonáde zlomyseľných médií môžu mať niektorí ľudia pocit viny. Po tej spŕške nenávisti, manipulácií a klamstiev si mnohí môžu dať otázku, či nepodporovali niečo zlé,“ píše Matovič. Podľa neho už nejde o protiinflačný balíček, ale prorodinný alebo rodinný balíček. Považuje ho za „skvelú vec a veľké napravenie 30-ročných krívd“.

„Politikom boli rodiny dobré len na hlasy a dane. Systematicky, ticho a plíživo boli okrádané cez postupné zvyšovanie daňového zaťaženia. Nezdaniteľnú časť a daňové bonusy na dieťa zlodeji zvyšovali zanedbateľne voči tomu, ako rástli dane zo mzdy rodičov. To spôsobilo, že dane rodičov zo mzdy za posledných 8 rokov Fica a Pellegriniho vzrástli o 108 %, ale mzdy rodičov len o 51 %. Rozdiel skončil v zlatých tehličkách ich kámoša Kičuru a spol.,“ píše minister financií.

Tvrdí, že práve rodinným balíčkom len povedal: stačilo okrádania rodín.

„Vyšší prídavok na každé dieťa o 55 % je v tejto dobe fér. Zníženie na polovičku pre záškoláka spravodlivé, veď cieľ je, aby deti do školy chodili. Daňový bonus na dieťa vyšší o viac ako 100 % je skvelý, lebo odmeňuje pracujúcich rodičov, motivuje pracovať, alebo zlegalizovať si čiernu prácu. A peniaze účelovo viazané na rozvoj talentov všetkých detí bez ohľadu na to aké mali šťastie, akým rodičom sa narodili? Veď to je presne to, po čom tréneri, učitelia a iní ľudia pracujúci s deťmi roky volali,“ objasňuje ciele balíčka. Pritom napríklad znižovanie prídavkov na záškolákov žiadalo ĽS NS a extrémisti aj prezentujú, že sa im to podarilo presadiť. Tzv. krúžkovné, ktoré má rozvíjať talenty zasa kritizuje minister školstva Branislav Gröhling (SaS), lebo neupravuje, kto vlastne môže viesť samotné krúžky.

Podporili paradigmatickú zmenu

Balíček pritom vôbec nepodporuje rodiny, ktoré majú staršie – už dospelé deti. Hoci teda podľa Matovičovej logiky boli to práve títo rodičia, ktorých mal „štát okrádať“.

„Nemajme preto výčitky. Dobrú vec ste podporovali. Priam paradigmatickú zmenu, ktorá z rodín zaslúžene robí stredobod záujmu. A nevšímajte si, prosím, zlomyseľné drísty zaujatých akoženovinárov, ktorým verí najmenej ľudí zo 46 najrozvinu­tejších krajín sveta,“ pokračuje Matovič, ktorý zabudol na to, že vláde nedôveruje oveľa vyššie percento ľudí a vyše 57 percent ľudí si želá jej výmenu.

Čítajte viac Mocou zaslepený Matovič dosiahol, čo chcel. Pomstil sa Sulíkovi aj Čaputovej

Nezabudol ani na samosprávy, ktoré sú v štrajkovej pohotovosti a upozorňujú, že balíček im uberie z rozpočtov a nebude napríklad na opravu škôl. „Lož. Samosprávy budú mať napriek bonusu v rozpočtoch viac ako majú rozpočty na roky 2022, 2023 a 2024 – a stojím si za tým,“ tvrdí.

Prezidentka Zuzana Čaputová balíček vetovala a poslala späť do parlamentu. Časť koaličných poslancov – spolu s extrémistami – veto prelomili. Čaputová zákon aj tak nepodpísala a poslala ho na Ústavný súd SR.

Okrem iného vyčítala vláde skrátené legislatívne konanie, pretože časť opatrení začne platiť až v budúcom roku. „Pani prezidentke oprávnene vadí skrátené legislatívne konanie? Oprávnene určite nie, keďže pri iných návrhoch jej obľúbencov podpisovala jedna radosť, hoci išlo o zjavne neopodstatnené skrátené konanie (posun veku sudcu v komisii, či zmeny, ktoré mali platiť až za 30 mesiacov neskôr). Dvojaký kilometer,“ vyčíta prezidentke Matovič.

Čítajte viac Čaputová po prelomení veta nepodpísala balík protiinflačných opatrení

Tvrdí, že balíček je rozpočtovo krytý. „Z 1,2 miliardy pôvodne zostávalo nekrytých 400 miliónov, kvôli vetu na vyššie dane výrobcom alkoholu, prevádzkovateľom hazardu a regulovaných subjektov. Následne sme sa štyri strany v koalícii dohodli, že to môžeme pokryť z lepšieho výberu daní, ktorý už vzhľadom na infláciu neklesne. Tým je celý balík zodpovedne rozpočtovo krytý, aby nevytváral žiadne nové dlhy … a mohol pomáhať rodinám,“ dodal strážca štátnej kasy Matovič.