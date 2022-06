Matovič vyzýva na odpustenie. Sulík: Mám veľkú trpezlivosť, ale...

„Ospravedlňujem sa, ak som sa kohokoľvek dotkol. A bol by som veľmi rád, keby aj do budúcna neboli podrývačské útoky,“ vyhlásil Matovič v sobotu.

„Chcem symbolicky vyzvať SaS a možno aj osobne Riša Sulíka, poďme spolu bojovať za ľudí, prestaňme bojovať proti sebe,“ povedal Matovič s tým, že len od nedele do stredy SaS urobila 365 útokov voči OĽaNO, že kolaboruje s fašistami. „Ja som potom ich obvinil, že oni tiež hlasovali s fašistami pri tom druhom balíčku. Ale ľudia z toho nemajú absolútne nič. Bol by som nerád, keby sme takéto spory viedli do budúcna. Takéto spory dokolečka a potom budeme trucovať a nebudeme chodiť na koaličné rady,“ pokračoval Matovič.

„Nemá zmysel sa teraz obviňovať. Odpustime si, čo sme si navzájom urobili. Ja môžem povedať, že tých 365 útokov odpúšťam za nás všetkých, lebo nie je príjemné počúvať obvinenia, že kolaborujeme s fašistami. Bol by som rád a chcel by som poprosiť kolegov z SaS, aby rovnako urobili gesto, že oni odpustia aj nám,“ dodal šéf hnutia OĽaNO.

Veľký krok pre koalíciu

Premiér Eduard Heger (OĽaNO), ktorý sa pasuje do role zmierovateľa rozhádaných koaličných partnerov, tiež povedal, že „by si mali navzájom odpustiť“. „Odpustenie sa nedá vynútiť, ale bol by to len veľký krok pre fungovanie koalície pre ďalšie dva roky,“ myslí si. „Naozaj každý deň komunikujem, aby sme eliminovali vnútorné napätie. Emócie sú vybičované aj externým vplyvom, ale aj tým, ako sa učíme vládnuť ako nová štvorkoalícia,“ dodal Heger po takmer dva a pol roku od parlamentných volieb.

Heger priznal, že aj Sulík má zrátané útoky zo strany OĽaNO a ďalších koaličných partnerov. Vraj SaS prehráva v útokoch 9 ku 1. Matovič však hneď pripomenul, že v parlamente ešte nie je uzavreté hlasovanie o vyslovení nedôvery Sulíkovi ako ministrovi. „Aj keď viem, že väčšina našich poslancov nechce byť ani prítomná na tom hlasovaní, budem ich presviedčať, aby išli hlasovať a hlasovali proti tomuto návrhu,“ povedal Matovič s tým, že tiež ide o gesto voči SaS.

Podľa Matoviča sa všetci voliči stávajú rukojemníkmi politických hádok. Povedal to pri príležitosti, keď spolu s Hegerom oznámili jednorazovú pomoc niektorých zamestnancov vo verejnom záujme. Liberáli však Matovičovi odkázali, že by jeho ospravedlnenie malo v prvom rade smerovať celému Slovensku.

„Ak by Igorovi Matovičovi záležalo na urovnaní vzťahov, tak by ocenil naše pondelkové rozhodnutie vrátiť sa na koaličnú radu a prestal by útočiť. Naopak, on po všetkých našich upozorneniach prelomil veto prezidentky s fašistami proti vôli dvoch koaličných partnerov a opakovane na nás útočil. Máme veľkú trpezlivosť a pravidelne ustupujeme v záujme udržania tejto vlády a zabránenia návratu Smeru k moci. Igor Matovič však berie akúkoľvek kritiku osobne, hoci sme vždy hovorili len pravdu a holé fakty o tom, ako jeho balíček poškodí samosprávy a nepomôže tým, ktorí pomoc najviac potrebujú. Náš ďalší postup preto oznámime včas,“ uviedol predseda SaS Richard Sulík.

Hlasovali s opozíciou

Narážal tým na dianie v zákonodarnom zbore za ostatný týždeň. Poslanci z ĽS NS výrazne pomohli prelomiť veto prezidentky. Vzápätí časť koalície pretlačila v hlasovaní retroaktívny návrh poslanca z ĽS NS. Pravda je, že práve tento zákon by pomohol poslankyni z OĽaNO, ktorá má ako starostka na krku problém s verejným obstarávaním.

„Pevne verím, že Richard Sulík a jeho kolegovia zo SaS podanú ruku zo strany OĽaNO prijmú, čo samozrejme vyžaduje aj dodržiavanie pravidiel v rámci koalície. Pretože pri poslednom hlasovaní bol niektorými poslancami koalície, v rozpore s koaličnou zmluvou, schválený zákon opozičného poslanca, ktorý vytvára mimoriadne nebezpečný precedens. Vzájomný rešpekt a dodržiavanie pravidiel sú dôležité na to, aby sme mohli konštruktívne plniť úlohy, ktoré od nás občania vyžadujú. V strane Za ľudí sa podľa toho aj správame a energiu investujeme najmä do práce a nie do osobných sporov,“ reagovala ministerka investícií a šéfka najmenšej koaličnej strany Veronika Remišová.

„Začnime s odpustením,“ vyzval premiér Heger všetkých koaličných partnerov.