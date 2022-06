Kollár sa správa ako opozičník. Sám podá návrh zákona na skrátenie volebné obdobie

Predseda parlamentu a šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár podá do 25. augusta návrh ústavného zákona, ktorý by umožnil skrátenie volebného obdobia. Uviedol to v relácii TV Markíza Na telo.

Sme rodina by podľa neho takýto zákon podporila aj vtedy, ak by ho predložila opozícia. „Keď takýto návrh bude, tak ho podporím, aj keby som mal položiť koaličnú zmluvu,“ skonštatoval. Poslanec a podpredseda opozičnej strany Hlas Richard Raši poukázal, že Kollár v minulosti takýto návrh nepodporil.

Raši za Hlas vyhlásil, že podporuje petičnú akciu za referendum, ktorú inicioval opozičný Smer-SD. Vládu skritizoval okrem iného za nedostatočnú pomoc pred infláciou.

Avizuje predvianočný príspevok

Šéf parlamentu informoval, že dôchodcovia môžu rátať s podporným finančným príspevkom aj pred Vianocami. Kollár tiež tvrdil, že ak sa zvýšia platy štátnych zamestnancov, tak sa zdvíhajú aj v súkromnom sektore.

Kollár tiež uviedol, že ak by „som mal visieť na špagáte od fašistov, určite by som v takej vláde nechcel byť“. Reagoval tak na vyjadrenie predsedu strany Sloboda a Solidarita (SaS), podľa ktorého by odchodom SaS z koalície nepadla vláda. Podľa Kollára sa Sulík týmto vyjadrením „vyhovára“, pretože by vládu vlastne položil. Kollár však dodal, že ak by SaS a nezaradení poslanci vládu podporovali, tak by nemal problém byť aj v menšinovej vláde.

Líder Sme rodina odmietol, že sa snaží držať Igora Matoviča (OĽaNO) .„Ja sa snažím udržať túto vládu,“ argumentoval s tým, že nechce, aby sa vrátil k moci bývalý systém a Robert Fico. Za problém Kollár považuje, že sa Sulík s Matovičom nevedia dohodnúť a riešia sa osobné egá namiesto problémov krajiny. Kollár tvrdil, že keď chceli zo Sme rodina presadiť nájomné byty alebo stavený zákon, rokovali s koalíciou tisícky hodín a urobili nesmierne množstvo ústupkov.

Raši v relácii upozornil, že Slovensko je v situácii enormného zdražovania, rekordného nárastu cien benzínu, nafty a hrozí tiež nárast cien plynu. Prorodinný balíček z dielne ministra Matoviča sa podľa Rašiho nedotkol seniorov, rodín s odrastenými deťmi alebo bezdetných rodín. Koaličným stranám vytkol, že zrušili obedy zadarmo a z prorodinného balíčka nebude nič, lebo ho prezidentka dá na ústavný súd.