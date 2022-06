Koniec júna bude pekelne horúci

Prvý letný mesiac je veľmi suchý a teplý. Poriadne vrieť to však začne až v týchto dňoch – Slovensko čaká supertropický týždeň.

Predošlý víkend (18. – 19. 6.) na Slovensku nebolo až tak horúco ako v susednom Česku či v Nemecku, no ortuť aj tak stúpala vysoko. Najviac to bolo cítiť v pondelok, keď v Dolných Plachtinciach namerali až +34,6 stupňa. Mužla a Rimavská Sobota hlásili zhodne +34,5 stupňa. Tropické čísla v ten deň dosiahli z celkového počtu 94 meteorologických staníc až na 75 miestach. Zvyšných 19, medzi ktoré patria napríklad Stará Lesná, Liesek, Tatranská Javorina, Modra-Piesok či Malý Javorník, tridsiatku nemali. V pondelok však zaznamenali na dvoch miestach aj prvú tohtoročnú tropickú noc. V Kuchyni na letisku namerali +20 a v Piešťanoch +21,1 stupňa.

Potom cez Slovensko prechádzal studený front, čo spôsobilo pomerne výrazné ochladenie. Lomnický štít hlásil nezvyčajný rozdiel medzi priemernou teplotou v pondelok 20. júna, ktorá sa tam vyšplhala na +11,7 a na druhý deň klesla na –1,1 stupňa.

„Keď sa to udeje v zime alebo na jar, nejde o nič zvláštne. V tomto období by to tak ale nemalo byť,“ hovorí klimatológ zo Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu v Bratislave Pavel Faško.

Pripomenul, že potom nasledovali studené noci. V stredu namerali v Poprade minimálnu prízemnú teplotu +0,8 a v Oravskej Lesnej hlásili dva metre nad zemou +4,2 stupňa. „Ale už v ten istý deň, popoludní, mali opäť v Dolných Plachtinciach +30 stupňov,“ podotkol.

Výkyvy sú zapríčinené aj tým, že niekde boli búrky, no inde sa nevyskytli a je tam veľké sucho. Intenzívne lejaky zaznamenala Stupava, kde v pondelok večer napršalo za štvrťhodinu 13 mm, pričom dokopy tam v júni spadlo viac ako 125 mm. Naopak, Modra-Piesok mala tento mesiac celkovo len 35 mm. Veľký deficit zrážok je na Pohroní.

„Banská Štiavnica a Brezno hlásili 15, Banská Bystrica 20 a Žiar nad Hronom 22 mm. Východ krajiny je na tom podobne – Sobrance namerali 15, Moldava nad Bodvou a Trebišov 18, Stropkov 28, Medzilaborce 33 mm,“ vymenoval Faško.

Momentálne sa vystriedali obdobia medzi dvomi poveternostnými frontmi. Keďže prišli od Rakúska, zrážkovo sa viac prejavili na juhozápade územia. V pondelok už bude mimoriadne horúco. Ortuť sa niekde vyšplhá aj na viac ako +35 stupňov. Táto vlna bude v utorok a stredu pokračovať, pričom sa predpokladajú supertropické dni s hodnotami +36 stupňov. „Takýto scenár potrvá až do konca mesiaca. Mraky na celom území, sprevádzané trvalým dažďom, v tomto období nehrozia,“ vraví klimatológ. Upozornil, že určite prídu aj ďalšie tropické noci.

Všetko smeruje k tomu, že tohtoročný jún sa zaradí do päťky najteplejších v histórii meteorologických meraní v našej krajine. Do prvej trojky patria v tomto rebríčku roky 2019, 2021 a 2017. Štvrté miesto obsadil rok 1964 a piate 2003. Ten aktuálny zrejme bude atakovať bronzovú či striebornú priečku.