Najväčší mestský les v Žiline by mal byť chránený, tvrdí poslanec

Lesopark Chrasť je medzi Žilinčanmi veľmi obľúbený. Mnohí tam chodia športovať, relaxovať so svojimi rodinami aj opekať. Mestský poslanec Peter Cibulka predložil zastupiteľstvu návrh, aby bolo toto územie chránené – najmä pred ďalšou zástavbou. Väčšina jeho kolegov ho však nepodporila, takže to neprešlo.

O návrhu všeobecne záväzného nariadenia obecného chráneného územia Žilinský lesopark hlasovalo tamojšie zastupiteľstvo pred pár dňami. Cibulka vysvetlil, že by išlo o unikátne rozhodnutie, ktorého výsledkom by bolo 88 hektárov chráneného celistvého územia a blízkeho lúčneho spoločenstva v intraviláne mes­ta.

„Práve takéto opatrenia dokážu účinne, na lokálnej úrovni, brániť negatívnym dosahom klimatickej krízy na život obyvateľov miest a zachraňovať zeleň pre nasledujúce generácie,“ uviedol predkladateľ. Podľa neho je tento park výnimočný tým, že sa nachádza medzi dvomi najväčšími žilinskými sídliskami, ktorými sú Solinky a Vlčince.

Lúka a športoviská

„Peknou prírodnou cestičkou sa ním dá prejsť z jedného sídliska na druhé. Ide o zaujímavú environmentálnu oblasť. Celé to je, kvôli prírodnému charakteru, veľmi vzácne,“ povedal Cibulka. Objasnil, že v čase klimatických zmien by plánovaná ochrana spĺňala funkciu nezastavaného priestoru. „V dnešnej dobe je veľmi potrebné chrániť zeleň v meste aj takýmto spôsobom,“ mieni. Pokračoval, že ak by návrh prešiel, lesopark by mohli ľudia využívať ako doteraz, len by sa tam už nemohla robiť výstavba.

Žilinský lesopark

„Tá momentálne postupuje všade okolo jeho hraníc. Keď voľné miesta dôjdu, developeri sa budú snažiť ísť stále ďalej. Je zrejmé, že tlaky budú narastať a tomu by sme určite mali predísť,“ podčiarkol. Vzápätí zopakoval, že toto územie má veľmi dôležitú funkciu v rámci klimatických zmien. Jeho úlohou je napríklad zadržiavanie dažďovej vody.

Za zlomové miesto označil Cibulka lúku pri Solinkách, ktorá nie je priamo v lesoparku. „Ide o oblasť trošku mimo tej zóny. Samospráva by tam raz chcela postaviť plaváreň, no keď sa tam nakreslí, neskôr sa zmení územný plán – ale nielen v rámci mestského pozemku, no tiež tých dookola, teda súkromných, ktoré tam majú aj developeri,“ upozornil. Čiže v mene športoviska tam podľa neho bude snaha zmeniť územný plán zóny, znížiť podiel zelene a potom čakať, aké bude ďalšie vedenie. „Regulatívy sa dajú zmeniť tak, aby sa tam povolili tiež stavby iného typu ako sú športoviská,“ poznamenal.

Mnohí mestskí poslanci si podľa Cibulku neuvedomujú, čomu čelia. Preto už krátko pred hlasovaním predpokladal, že jeho návrh neprejde. To sa aj potvrdilo. Z 27 prítomných zaň zahlasovali siedmi, zdržali sa desiati a jeden bol proti – konkrétne Vladimír Randa. Ten krátko pred hlasovaním uviedol, že rešpektuje Cibulkov názor, ako má byť využitá spomínaná lúka.

Ochrana pred developermi

„Ja som však presvedčený, že v súlade s územným plánom tam športovisko môže a má byť. Veď od roku 1966 sa to volá Športovo-rekreačný areál Chrasť. Toto je len skrytý problém boja o lúku na Solinkách, čo všetci vieme. Tu nejde o lesopark, povedzme si to priamo,“ reagoval. Tvrdí, že ide o obyčajné vytváranie strachu a demagógie. „O tom, že sa tu vlastne šije obrovská búda, ktorou sa akoby postupne bude schvaľovať zmena územného plánu v prospech nejakých developerov. Je to nekorektné,“ podotkol Randa. Doplnil, že lesopark treba chrániť, no podľa neho ho nikto neohrozuje.

Cibulka vraví, že teraz si počká, ako sa skončia komunálne voľby. Ozrejmil, že on sám kandiduje za primátora Žiliny a jedným z jeho bodov je práve táto téma. „Uvidím, ako to dopadne a podľa toho sa zariadim,“ uzavrel.

Lesopark Chrasť slúži ako verejný priestor prírodného charakteru na oddych, šport a relax všetkých miestnych. Ľudia si tam môžu napríklad opekať, zbierať lesné plody ako černice, maliny či huby. V centrálnej časti areálu sa nachádza Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie a detské ihrisko, vedľa ktorého je kaviareň s toaletami. Nechýba množstvo lavičiek, piknikové stoly, lanový park, lesné chodníky na beh, cyklistiku a v zime bežkárske trasy.

FOTO (Eva Štenclová) Žilinský lesopark je príjemným miestom na oddych.

Nachádza sa v ňom aj kaplnka. FOTO (archív PC) Mapa lesoparku, na ktorej je vyznačená aj lúka pri Solinkách.