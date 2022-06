Zásahový tím usmrtil už desať medveďov

V nedeľu zásahový tím usmrtil medveďa v Sučanoch. Bol to v poradí desiaty medveď, ktorý si zvykol na ľudí.

Trojročný 50-kilogramový maco v Sučanoch sa živil odpadkami. Nereagoval na plašenie svetlom, zvukom, na poplašné výstrely, pyrotechniku, od ľudí ho neodradili ani paintballové strely.

Stratil plachosť a keďže išlo o divé zviera, nebola šanca, že by si zvykol na podmienky života v zajatí. Preto Zásahový tím Štátnej ochrany prírody SR medveďa usmrtil.

V tomto roku to bola už tretia šelma v poradí. Ako spresnila manažérka pre komunikáciu ochrany prírody Kristína Brocková, v apríli „bola odstránená medvedica na Trangoške v Správe Národného parku Nízke Tatry, minulý týždeň medvedica v TANAPE pri Pribyline“.

Medvedica pri Pribyline sa spolu s dvoma mladými pohybovala v okolí chatárských oblasťí a atraktívnych lokalít Hrdovo, Kokavský most a Pod surovým hrádkom. Celá rodina sa živila ľudskými odpadkami.

Zásahový tím vyhodnotil, že nie je schopná zmeniť svoje správanie. Šéf Správy Tatranského národného parku Pavol Majko vtedy konštatoval, že ak by medvedica „nebola vyradená z populácie, hrozilo by ďalšie páchanie škôd a riziko, že vyhľadávaním potravy v intraviláne spôsobí ujmu na zdraví človeka“.

Štvorročná medvedica, ktorú zásahový tím usmrtil v apríli, doplatila aj na správanie turistov. Tí sa totiž so šelmou fotili, nakrúcali si ju na video. A pritom ju prikrmovali. Nebezpečná 62-kilogramová medvedica sa túlala v okolí chaty Trangoška, hotela Srdičko a penziónu Gápeľ. Zásahový tím hovorí, že už sa pohybovala v týchto lokalitách trvale, nemala snahu vôbec odísť.

Zvykla si, že tam, kde sú ľudia, sú aj odpadky – potrava. Jej správanie bolo vyhodnotené ako „nebezpečné, predstavovala reálnu hrozbu pre turistov a návštevníkov národného parku“. Keď už mala na konte niekoľko stretov s turistami, bola usmrtená.

Vo všetkých troch prípadoch zásahový tím vyhodnotil, že by nepomohlo ani premiestnenie šeliem. Buď by sa vrátili na miesta, ktoré poznali, alebo by vyhľadávali človeka a jeho odpadky aj na nových miestach.

Brocková dopĺňa, že minulý rok Zásahový tím odstránil sedem synantropných jedincov. To sú také šelmy, ktoré sa už človeka neboja, zvykli si na jeho prítomnosť a naopak, snažia sa ju vyhľadávať, pretože jeho neporiadnosť a nedisciplinovanosť znamená ľahko získanú potravu.