Matovič má až dve náhrady za Lengvarského. Ale tají, kto to je

OĽaNO chystá zasadnutie predsedníctva. Malo by sa hovoriť o situácii v koalícii, ale aj o ministrovi zdravotníctva Vladimírovi Lengvarskom.

Lengvarský je nominantom OĽaNO, 1. apríla 2021 ho prezidentka vymenovala za šéfa rezortu zdravotníctva namiesto Mareka Krajčího. Už od začiatku bolo jasné, že nie je obľúbencom lídra hnutia a dnes ministra financií Igora Matoviča.

V utorok na rokovaní vlády opäť neprešiel návrh na výstavbu a rekonštrukciu nemocníc z plánu obnovy. Matovič vyhlásil, že Lengvarského materiál je len predbežný a bola o ňom predbežná diskusia. „Nebola úplne pozitívna a nebol úplný súhlas, tak bude zaradený predpokladám na mimoriadnej vláde v piatok,“ komentoval Lengvarského materiál Matovič.

Minister financií tvrdí, že sa nestačí plne venovať problému nemocníc. Ale nie je spokojný s prácou Lengvarského. Dodal, že na rokovaní kabinetu mal otázky na Lengvarského a odpovede dostane v stredu.

Prieťahy okolo nemocníc však Matovič podľa vlastných slov „nefixuje s odvolaním Lengvarského“. „Môj názor na pána ministra je dlhodobo známy a nemienim ho opakovať,“ povedal Matovič s tým, že odvolanie Lengvarského sa bude riešiť. Možno už aj počas tohto leta.

„Neuzurpujem si a nikdy som si neuzurpoval, že by som sám rozhodoval o personálnych nomináciách,“ povedal Matovič s tým, že v hnutí už majú dve náhrady. Mená však nechcel povedať, ako dodal, z obavy, že by boli „hejtovaní“. Podľa Matoviča nie je v hre meno Lengvarského predchodcu Mareka Krajčího. „Neprešiel by v koalícii,“ dodal.

Krajčí musel odstúpiť vlani na jar po veľkom tlaku verejnosti, ale aj v rámci koalície. Vyčítala mu, že nezvládol vlnu pandémie, keď počet obetí bol najvyšší v rámci Európskej únie a krátko aj v rámci celého sveta. Posledným klincom bol dovoz necertifikovanej ruskej vakcíny Sputnik V. Tá nakoniec stála kreslo aj Matoviča – pre rekonštrukcii vlády sa z premiéra stal minister financií a z ministra Eduarda Hegera sa stal predseda vlády.