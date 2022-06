Prázdninovať bude takmer 900-tisíc detí do 14 rokov

Hovorkyňa Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 Jasmína Stauder spresňuje, že na prázdniny sa teší takmer 16 percent detí do 14 rokov na celom Slovensku. Najviac ich bude mať voľno v Prešovskom kraji: presne 147 530 detí. Prešovský kraj je s počtom obyvateľov 808 931 najľud­natejším krajom v rámci Slovenska.

Prešovský kraj je však aj najmladším, pretože z celkového počtu obyvateľov kraja deti do 14 rokov tvoria viac ako 18 percent obyvateľov. Druhým v poradí, čo do počtu obyvateľov a aj počtu detí do 14 rokov je Košický kraj. Tam si bude prázdniny užívať 137 101 detí. „Z celkového počtu obyvateľov Košického kraja – 782 216 obyvateľov, tvoria budúci prázdninujúci do 14 rokov viac ako 17,5 percenta obyvateľov kraja,“ dodala Stauder.

Tretí najľudnatejší kraj je Bratislavský. Štatistici v ňom narátali 120 991 detí do 14 rokov. Je to necelých 17 percent z celkového počtu obyvateľov Bratislavského kraja, ktorý dosiahol číslo 719 537. V Ži­linskom kraji majú 109 823 detí do 14 rokov. Z celkového počtu 691 613 obyvateľov tvoria tieto deti necelých 16 percent.

V Banskobystrickom kraji bude prázdninovať 93 548 detí do 14 rokov. Tvoria necelých 15 percent z celkového počtu 625 601 obyvateľov.

V Nitrianskom kraji bude prázdninovať 93 456 detí do 14 rokov. V Trnavskom kraji brány rôznych školských zariadení radostne na dva mesiace opustí 83 464 detí do 14 rokov a v Trenčianskom to bude 81 497 detí.

Stauder objasňuje, že v absolútnom počte najviac detí do 14 rokov žije v Bratislave – mestskej časti Petržalka. Je ich tam 16 677. Nasleduje Bratislava – mestská časť Ružinov s počtom 12 557 detí. Na treťom mieste je mesto Žilina s 12 455 deťmi, v Prešov žije 12 216 a v Nitre 11 068 detí do 14 rokov.