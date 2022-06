Kollárov návrh umožňujúci skrátiť volebné obdobie je podľa Naďa nezmysel

Kollár však má právo ho predložiť. Nemyslí si, že je potrebné takýto zákon prijímať. Povedal to v utorok počas rokovania vlády.

Naď verí, že súčasný vládny kabinet dovládne až do volieb, želá si pokračovanie štvorkoalície. Na to, aby strana SaS začala opäť chodiť na koaličné rady, je podľa ministra potrebné rokovať s chladnou hlavou.

„Uvedomiť si chyby ktoré robíme, vyvarovať sa im a ísť ďalej,“ podotkol minister. Deklaroval, že sa budú hľadať také riešenia, aby bol každý jeden koaličný partner spokojný.

Líder hnutia OĽaNO a minister financií Igor Matovič pripomenul, že návrh o skrátenie volebného obdobia sa v parlamente riešil na začiatku roka. „My dlhodobo hovoríme, že by sa referendom mohlo skracovať volebné obdobie, okrem situácie predčasných volieb. Myslím si, že by to potom bolo nestabilné. Preto určite nebudeme tento návrh podporovať,“ povedal Matovič. V čase kríz by podľa neho nebolo vhodné, aby mala opozícia v rukách nástroj kedykoľvek parlament vypnúť.