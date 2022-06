Pre incident v ružinovskej nemocnici došlo na Slovensku k sprísneniu opatrení pred operáciami

Rezort poukázal na to, že v nemocniciach je zavedený interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta. Základné kritériá, ktoré musia spĺňať, určilo ministerstvo vo vyhláške o minimálnych požiadavkách na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta.

Každý poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti má v nej vypracovaný postup na zaistenie bezpečnosti pacienta v oblasti prevencie zámeny pacienta, zdravotného výkonu a strany alebo časti tela pacienta pri chirurgických výkonoch.

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti má mať tiež vypracovaný checklist, teda kontrolný protokol na zabezpečenie bezpečnosti pacienta v perioperačnom období. „Protokol sa vyplní pred, počas a po operačnom výkone. Vyplnením protokolu sa skontrolujú úkony, ktoré musia byť urobené. Postup platí pre všetky chirurgické odbory,“ ozrejmil rezort. Vzor vypracovala Svetová zdravotnícka organizácia.

Na Slovensku sa metodickým usmernením Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) rieši tiež problematika hlásenia incidentov. Zavedenie systému hlásenia nežiadúcich udalostí podľa ministerstva slúži pre poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti na vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, a to učením sa z vlastných chýb.

„Mapuje kultúru bezpečnosti v ústavnom zdravotníckom zariadení a zároveň na základe analýz môže podporiť systémové zmeny, čo v konečnom dôsledku zvyšuje bezpečnosť pacienta,“ poukázal rezort.

V bratislavskej Nemocnici Ružinov vyoperovali pacientovi nesprávne oko. Prípad, na ktorý upozornila agentúra tasr, preveruje Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou aj polícia. Nemocnica potvrdila, že po incidente preškolila personál očnej kliniky v predoperačnej príprave. Do tzv. checklistu sa zapracovali nové poznatky.

Čítajte viac V ružinovskej nemocnici vyoperovali pacientovi nesprávne oko. Polícia to preverí

Zlyháva implementácia

Bezpečnostné opatrenia v zdravotníctve sú v zákone definované dostatočne, no zlyháva ich implementácia. Tá si vyžaduje vyškolenie a neustály tlak zo strany nadriadených orgánov. Checklist, kontrolný protokol bezpečnej operácie, sa často vníma ako byrokratická záťaž. Upozornil na to lekár zaoberajúci sa bezpečnosťou v zdravotníctve Vladimír Černák, ktorý pôsobí v zahraničí.

„Právne to síce ošetrené je, ale berie sa to ako záťaž. Možno je to otravné, ale má to význam,“ povedal. Poukázal na to, že dodržiavanie checklistov je v zahraničí štandardom, operačné postupy a protokoly nemocníc podliehajú auditu. Ten by podľa neho na Slovensku mohol vykonávať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v spolupráci s odbornými spoločnosťami. „Zdá sa však, že úrad začne reagovať až potom, ako dostane podnet,“ skonštatoval.

Černák poukázal, že odpor voči checklistom súvisí s kultúrou v zdravotníctve. Tá sa podľa neho musí zmeniť, problémom je hlavne silný hierarchický systém. „Ide o proces deheroizácie zdravotníctva. V silne hierarchickom systéme je ťažšie presadzovať zmeny, ktoré vyžadujú tímovú spoluprácu. Musíte totiž presvedčiť hrdinov, aby implementovali zmeny posilňujúce túto spoluprácu. Tí však väčšinou nemajú záujem, keďže by to viedlo k zníženiu ich statusu,“ upozornil.