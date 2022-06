Remišová digitalizuje Slovensko. Odstrániť staré heslá z laptopu však nevie

Foto: Facebook (Zomri) Heslo Mirri2020

Záber zachytáva aj pracovný laptop, na ktorom je na žltom papieriku uvedené heslo. Podľa informácií denníka Pravda je to heslo na prihlasovanie sa do laptopu, ktorý sa používa len na online konferencie.

Tento Remišovej prešľap si všimla satirická stránka Zomri.sk. Najmä preto, lebo heslo je jednoduché: Mirri2020. Navyše, možno z toho usudzovať, že prístupové heslo nebolo menené dva roky.

To potvrdilo v reakcii aj Remišovej ministerstvo. „Je to zbytočná hystéria, keďže heslo by nikomu na nič nebolo, a to z dôvodu, že už je neaktuálne a využívalo sa na prístup na videokonferenčné zariadenie. Podobne ako v mnohých firmách, na konferenčné hovory je vyhradené zariadenie, ktoré je zdieľané pre všetkých zamestnancov ministerstva, a z ktorého nie je prístup k systémom ministerstva, ani k žiadnym iným systémom,“ odpovedal na otázky denníka Pravda ministerský odbor komunikácie.

Podľa neho má laptop v správe IT odbor a po videohovore je vygenerované nové heslo. „Celé je to o tom, že sa neodlepili dva roky staré nálepky,“ dodáva Remišovej ministerstvo.

Kauza silne pripomína udalosť spred 16 rokov. Národný bezpečnostný úrad používal vo svojich viacerých zariadeniach heslo nbusr123, pričom login bol nbusr. Neskôr boli z činu obvinení dvaja mladí muži, ale súd ich obvinenia zrušil.