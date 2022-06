Učitelia budú protestovať pred Úradom vlády, Heger bude v parlamente

Heger potvrdil, že na proteste nebude, pretože práve v tom čase bude parlament hlasovať o vyslovení nedôvery ministrovi pôdohospodárstva Samuelovi Vlčanovi (OĽaNO).

„Pre mňa je vzdelávanie najvyššia priorita,“ vyhlásil s tým, že aj preto táto vláda určila dve národné priority v pláne obnovy – zdravotníctvo a vzdelávanie. „Cítime vysoký investičný dlh do infraštruktúry, ale aj do miezd. Preto rokujeme so zástupcami učiteľov – odborármi, dohodli si ďalšie stretnutie, rokovania budú pokračovať aj počas leta, aby sme do jesene vedeli priniesť odpoveď, ktorá pomôže učiteľom nielen zotrvať v tejto profesii, ale sa aj rozvíjať,“ pokračoval Heger.

Premiér uznáva, že platy učiteľov sú nízke. Rokovania, ktoré trvajú mesiace, však zatiaľ nemajú žiaden výsledok. Učitelia budú mať vyššie platy o tri percentá, žiadajú však zvýšenie o ďalších sedem percent. To bola aj požiadavka veľkého celoslovenského protestu uprostred júna. Ak zamestnanci v školstve nedostanú pridané od septembra, hrozia štrajkami.

Dnes pred Úradom vlády majú vystúpiť aj učitelia, ktorí sa rozhodli dať výpovede. Už teraz v školstve chýba asi 1 300 učiteľov, do dvoch rokov ich má chýbať asi osemtisíc.