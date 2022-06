Obžalovaných v kauze Gemerský mlyn opätovne uznali za vinných

Zároveň Jozefovi Valovi a Ľubomírovi Neslušanovi uložil rovnaké tresty ako pri prvom odsudzujúcom rozsudku z roku 2019. Ten bol síce odvolacím súdom zrušený, podľa predsedníčky senátu Michaely Bucekovej ani doplnené dokazovanie nezmenilo vo veci dôkaznú situáciu.

Štvrtkové rozhodnutie súdu nie je právoplatné, keďže obaja obžalovaní voči verdiktu podali odvolanie. Obžalovaný Jozef V. zároveň neprávoplatný rozsudok označil za exemplárny príklad marenia spravodlivosti.

Okresný súd Bratislava II v tomto prípade už v januári 2019 uznal Jozefa Vala a Ľubomíra Neslušana za vinných z porušenia povinností pri správe cudzieho majetku. Vo väzení si mali obaja odsedieť 12-ročné tresty. Súd im tiež uložil ochranný dohľad na jeden rok a zákaz vykonávať verejné funkcie na päť rokov.

Taktiež mali podľa rozsudku spoločne nahradiť vzniknutú škodu. Bývalí členovia Výkonného výboru Fondu národného majetku (FNM) sa proti verdiktu prvostupňového súdu na mieste odvolali. Krajský súd v Bratislave následne na neverejnom zasadnutí v novembri 2020 rozhodol o zrušení rozsudku súdu prvého stupňa a vec vrátil na okresný súd na opätovné prejednanie a rozhodnutie, a to pre potrebu doplnenia a vykonania ďalších dôkazov.

Podľa prokuratúry dvojica spôsobila štátu škodu v sume 4 770 000 eur, keď v júli 2010 v mene fondu podpísala dohodu o mimosúdnom vyrovnaní so spoločnosťou Gemerský mlyn, a to napriek tomu, že fond vyhral súdny spor so spoločnosťou na prvostupňovom súde.

Spor spoločnosti Gemerský mlyn a FNM vznikol po tom, ako FNM odstúpil od privatizačnej zmluvy podniku, ale majiteľom, ktorí spoločnosť pôvodne odkúpili v roku 1992 za 16 miliónov vtedajších korún, nevyplatil naspäť peniaze. Dôvodom bolo, že vlastníci medzitým založili podnik banke, takže fond jej musel vyplatiť ich podlžnosti.

Vyplatením vyrovnania Jozef Valo a Ľubomír Neslušan podľa obžaloby uprednostnili osobný záujem nad verejným a konali tak, že štátu vznikla škoda, ktorá 35-násobne prevyšovala škodu veľkého rozsahu. Obžalovaní sa bránili, že boli povinní vykonať kolektívne rozhodnutie výkonného výboru.