Gröhling chce dať učiteľom z extra balíka po 50 eur

Minister školstva Branislav Gröhling trávil posledný školský deň v Humennom. Podľa neho by mohli pomôcť stabilizačné príspevky, ktoré by zvýšili ohodnotenie zamestnancov.

Ráta pritom aj s plošným a systémovým zvyšovaním platov. Riaditelia by však mali mať k dispozícii aj extra balík, z ktorého by prerozdeľovali peniaze sami. Podľa ministra by to malo vychádzať na 50 eur na učiteľa.

Minister školstva sa zhoduje s premiérom Eduardom Hegerom v nádeji, že sa dohodnú s odborármi a v septembri nebudú učitelia štrajkovať. „Nechcem si predstaviť, že by boli školy v septembri zatvorené,“ podotkol Gröhling.

S Vladimírom Crmomanom, prezidentom Slovenskej komory učiteľov, sa zasa zhoduje v hodnotení 500-eurového príspevku, ktorý navrhuje Heger s Matovičom. Aj Gröhling ho pokladá len za mimoriadnu odmenu pre zamestnancov verejnej a štátnej správy.