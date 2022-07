Z plánu obnovy sa postavia Rázsochy a martinská nemocnica

Nová Univerzitná nemocnica by mala mať rozlohu 119 774 metrov štvorcových, 653 lôžok. Ide to tzv. plávajúce lôžka, ktoré sa budú využívať na oddeleniach podľa aktuálnej potreby. Nemocnica vyrastie v lokalite Rázsochy, keďže pozemky vlastní Slovenská republika a sú v správe rezortu zdravotníctva.

Generálny dohľad nad projektom bude mať ministerstvo zdravotníctva. Hrubá stavba bude financovaná z Plánu obnovy a odolnosti. Hrubá stavba by pritom mala stáť 281 116 500 eur bez DPH.

Univerzitná nemocnica svätého Martina v Martine bude mať vlastnú ambulantnú, diagnostickú a terapeutickú časť. Ďalej samostatný trakt pre detskú medicínu a urgentný príjem s traumacentrom, ktoré bude určené pre deti aj dospelých pacientov.

Do tejto nemocnice štát plánuje investovať 326 892 689 eur bez DPH. Na stavebné náklady, vrátane projektovej a realizačnej dokumentácie, predprojektovú a projektovú inžiniersku činnosť a pozemky, sa ráta so sumou 235 184 356 eur bez DPH. Na medicíne technológie a vnútorné vybavenie pôjde suma 80 833 000 eur. V Martine by malo byť 660 lôžok, 19 operačných sál. Nemocnica by mala naplno fungovať v júni 2026.

„Predkladané investičné projekty sú vytvorené na účel výstavby hrubej stavby (vyhotovení ‚shell and core‘) novej Univerzitnej nemocnice v Bratislave v lokalite Rázsochy a stavby vo vyhotovení ‚full fit out‘ Univerzitnej nemocnice svätého Martina v Martine,“ uviedlo ministerstvo zdravotníctva v návrhu.

Návrhom výstavby nemocníc sa mala vláda zaoberať už skôr, pôvodne sa predstavenie plánu očakávalo ešte v polovici júna. Lengvarský už skôr ozrejmil, že uznesenie spúšťa iba stavby štátnych nemocníc. Všetky ostatné projekty, ktoré sa týkajú či už stavby menších nemocníc nie v pôsobnosti štátu alebo rekonštrukčných projektov, pôjdu cez výzvu v septembri.

Celková alokácia plánu obnovy v rezorte zdravotníctva je približne 1,3 miliardy eur bez DPH. Plán obnovy je súčasťou mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v rámci Next Generation EU, čo je najväčší stimulačný balík v histórii Európskej únie. Cieľom je obnoviť Európu po pandémii.

Kľúčovou súčasťou Plánu obnovy a odolnosti SR je už schválená reforma siete nemocníc. Reformy sa dotknú aj ambulantného sektora, akútnej starostlivosti, následnej a dlhodobej starostlivosti, ako aj starostlivosti o duševné zdravie.