Remišová napomína Sulíka s Matovičom: Predčasné voľby nikomu nepomôžu

Dvaja mandátovo najsilnejší koaliční partneri by mali v najbližších dňoch rozhodnúť, ako budú pokračovať vo vedení krajiny. SaS chystá Republikovú radu, OĽaNO zasadnutie predsedníctva. Sú to dva najvyššie stranícke orgány, ktoré majú právo zaviazať svojich lídrov, ako sa budú správať v koalícii.

Kým zástupcovia hnutia Sme rodina si užívajú folklórne slávnosti, na ktoré na sociálnej sieti pozýval líder hnutia a predseda parlamentu Boris Kollár, šéfka najmenšej koaličnej strany Za ľudí Veronika Remišová volá po zmierení.

„V najbližších dňoch sa bude hovoriť o osude koalície,“ prihovára sa verejnosti, ale najmä svojim koaličným partnerom Remišová. Priznáva, že zastupuje najmenšieho koaličného partnera, ale „nie je jej ľahostajné, ako to dopadne a kam bude Slovensko smerovať“.

„Ľudia nám verili, prosím, nezabúdajme na to. Nechcú návrat Smeru a preto nesmieme robiť všetko preto, aby sa Smer čo najskôr vrátil,“ pripomína svojim kolegom.

Potom sa poďakovala dvom najväčším koaličným rivalom ministrovi hospodárstva Richardovi Sulíkovi zo SaS a ministrovi financií Igorovi Matovičovi z OĽaNO za to, že „pri rozhodovaní budú myslieť na to, v akej krajine chcú, aby žili naše deti“.

„Predčasné voľby nikomu nepomôžu, no Slovensku veľmi uškodia. Držme spolu, sústreďme sa na prácu pre ľudí a nesklamme ich dôveru,“ dodala Remišová.

Naráža na aktuálnu situáciu v koalícii. Sulík už týždne nechodí na zasadnutia koaličnej rady. Dôvodom je správanie Matoviča. Ten zas verejne požiadal o odpustenie, ale hneď aj odpustil liberálom. Medzitým si obaja verejne odkázali, že ten druhý „paktuje s fašistami“. Poslednou kvapkou v ich dlhotrvajúcom spore bol protiinflačný balíček, ktorý Matovič prezentoval ako pro-rodinný. A každý, kto bol proti, bol z jeho pohľadu odľud. Aj liberáli, ktorí sa postavili proti novým daniam.

Sulík preto ohlásil zasadnutie mimoriadnej Republikovej rady strany. Prídu všetci poslanci aj ministri. Rada má rozhodnúť, či SaS zostane v koalícii a za akých podmienok.

„Udialo sa mnoho vecí. Boli sme svedkami hrubého porušenia legislatívneho procesu, takisto opakovaného porušenia koaličnej zmluvy, boli sme terčmi mnohých útokov, zlomyseľných klamstiev. Situácia v koalícii je vážna,“ povedal Sulík v utorok s tým, že liberáli nechcú prijať žiadne neuvážené rozhodnutia.

Krátko na Matovič oznámil, že zasadne predsedníctvo jeho hnutia. „Lebo situácia je vážna. Nedá sa ďalej fungovať tak, že vám koaličný partner v podstate sabotuje alebo blokuje rozhodnutia tým, že nechodí na koaličné rady,“ povedal Matovič s tým, že predsedníctvom by mohlo zísť ešte tento víkend.

Mimoriadne zasadnutie predsedníctva potvrdil aj šéf poslaneckého klubu OĽaNO a člen predsedníctva Michal Šipoš. Termín však nespresnil. V predsedníctva OĽaNO je však len deväť členov. Toto hnutie už aj voľbu predsedu absolvovalo on-line, takže nie je vylúčené, že predsedníctvo sa naozaj stretne cez víkend, hoci len virtuálne.

V hre je viacero variantov

Spory sa urovnajú, Matovič a Sulík nebudú na seba útočiť. Koalícia tým pádom dovládne do konca tohto volebného obdobia.

No môže sa stať, že SaS odíde z koalície. Poslanci liberálov síce deklarujú, že táto strana z koalície neodíde, no aj Sulík hodnotí situáciu ako vážnu. Rizikom však je podpora menšinovej strany. OĽaNO však už ukázalo, že dokáže spolupracovať s extrémistami.

Do sporu lídrov zasiahne premiér. Predseda vlády Eduard Heger je členom predsedníctva OĽaNO. Už viackrát povedal, že odvolať tvrdohlavých ministrov nemá v pláne. V piatok veľkú investíciu spoločnosti Volvo pri Košiciach oznamoval Heger spolu so Sulíkom a Matovičom. Obaja lídri koaličných strán by sa v prípade odchodu z miest šéfov rezortov vrátili do parlamentu. Takže spory by sa mohli dotknúť činnosti zákonodárneho zbo­ru.

Politológovia nad možnosťou predčasných volieb krútia hlavou. Súčasná vládna štvorka si chce ešte vládnutie užiť a najmä, aspoň čo-to splniť zo svojich predvolebných sľubov.

Skrátenie súčasného volebného obdobia nie je veľmi reálne. Hoci opozičné strany Smer a Hlas spolu s SNS zberajú podpisy pod petíciou na referendum. Podľa neho by mala vláda podať demisiu a mala by sa upraviť ústava tak, aby stačila prostá väčšina v parlamente na predčasné ukončenie volebného obdobia.

Prezidentka Zuzana Čaputová však už avizovala, že jednu referendovú otázku pošle na Ústavný súd SR. Boris Kollár zasa verejne sľúbil, že do 25. augusta jeho hnutie podá do parlamentu návrh na zmenu ústavy. Tá by síce mohla skrátiť volebné obdobie, ale tento návrh už Sme rodina raz na rokovanie zákonodarného zboru predložilo. Zmena sa však týkala ďalších volebných období, nie tohto aktuálneho.