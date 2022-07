„Dobrovoľne sa kŕmite splaškami“. Matovič vie, prečo sa chce 'Pellerína' vrátiť

Tentoraz pre ľudí, ktorí vedia čítať riadkami, píše minister financií a šéf mandátovo najsilnejšieho hnutia OĽaNO Igor Matovič status na sociálnej sieti.

Dôvod, prečo – podľa neho – korupciechtiví ľudia „robia dva roky to, čo robia a urobia čokoľvek“ je: „26 miliard eur (26 000 000 000) v najbližších 5 rokoch v eurofondoch a z Plánu obnovy.“

„Vedia, že OĽANO je chyba v systéme a skutočne nekradneme, presne tak, ako sme sľúbili pred voľbami. Vedia, že kradnúť nedovolíme, kradnutie kryť nebudeme … a ušetrené dáme radšej do bezpečia – do kasičky rodinám,“ tvrdí Matovič a naráža na najnovší protiinflačný balíček, ktorý predstavuje ako pro-rodinný balíček. Práve ten je nateraz posledným dôvodom sváru vo vládnej koalícii.

Líder OĽaNO však pokračuje v hodnotení politiky svojho hnutia ďalej. „Kazíme plán. Preto im tak prestrašne vadíme. Nič iné za tým hľadať ani nemusíte. Toto je podstata, prečo chcú akýmkoľvek spôsobom vrátiť ‚Pellerínu‘ čím skôr k moci. Za akúkoľvek cenu. V akejkoľvek kombinácii moci. Hlavne vláda bez Matoviča a OĽANO,“ tvrdí minister financií.

A ten, kto to nechápe, je podľa neho „neschopní myslieť vlastnou hlavou“. „Bohužiaľ, mnohým ľuďom neschopným myslieť vlastnou hlavou to nedochádza. Plávajú po povrchu a dobrovoľne sa kŕmia splaškami, ktoré im propaganda cielene podsúva,“ tvrdí Matovič.

Plán obnovy je však reakciou na pandémiu covidu. Na Slovensku bol prvý infikovaný koronavírusom v marci 2020, dva týždne pred menovaním novej vlády. Vtedy ju viedol ešte Pellegrini.

Plán obnovy znamená šesť miliárd eur z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti Európskej únie. Ten vznikol ako reakcia na krízu, aj ekonomickú, ktorú spôsobila pandémia. Prípravy na plán obnovy sa začali v lete 2020.

To už Peter Pellegrini začal pripravovať vznik strany Hlas. Pellegrini sa začal odťahovať od strany Smer, ktorá ho vyniesla do premiérskeho kresla a aj do parlamentu po februárových voľbách 2020, ešte pred volebnou kampaňou. Nakoniec 11 poslancov vystúpilo z klubu Smer a založilo vlastnú stranu. Smer sa odmlčal a zdalo sa, že sa len ťažko pozbiera z odchodu poslancov, ktorí získali vo voľbách vyše milióna preferenčných krúžkov.

Opozícia pred dvoma rokmi teda riešila svoj vlastný život a ešte nemohla riešiť peniaze z plánu obnovy. V diskusii pod statusom jedna sledovateľka konštatuje: „Chváliť sa, že ako politická strana nekradnete je ako chváliť sa sťa lekár, že nehľadá diagnózy na google.sk.“ Matovič jej odpovedá: „Ste presne ten typ človeka, ktorý zjavne chápať nechce.“

Ďalšieho fanúšika zasa zaráža, že preferencie OĽaNO sú z týždňa na týždeň odstrašujúce. Už dva roky majú klesajúcu tendenciu a aktuálne nedosahujú ani desať percent. „Súčasť hry. Presne tak, ako pred voľbami 2020,“ reaguje Matovič.

Pred parlamentnými voľbami vo februári 2020 OĽaNO tiež nedosahovalo dvojciferné preferencie. Až koncom januára hnutie vyskočilo a prieskumy začali ukazovať, že by mohlo vyhrať voľby. Čo sa aj stalo. Po voľbách vznikla koalícia OĽaNO – SaS – Sme rodina a Za ľudí. Keď Andrej Kiska zistil, že podľa výsledkov sa nenaplnia jeho premiérske ambície, z čela strany Za ľudí odišiel a neskôr aj zo samotnej strany, ktorú založil.