Koalícia hľadá spôsob ako fungovať. Skrotí Heger Sulíka a Matoviča?

Situácia je vážna, vzácne sa zhodli lídri dvoch koaličných strán, ktoré sú takmer neustále v spore. Richard Sulík (SaS) aj Igor Matovič (OĽaNO) dostali do koalíciu do stavu, že musí zasiahnuť premiér Eduard Heger (OĽaNO).

Heger je presvedčený, že súčasná koalícia by mala vydržať nielen do konca riadneho volebného obdobia, teda do roku 2024. „Keď som ich videl a počul, bol som na nich hrdý,“ odvolával sa v Sobotných dialógoch RTVS Heger na piatkovú tlačovú konferenciu o príchode Volva na Slovensko. „Keď sa budú správať takto profesionálne, odborne, zodpovedne, politicky silno najbližšie dva roky a potom ďalšie štyri, osem, dvanásť rokov, Slovensko má veľkú nádej byť modernou a úspešnou krajinou,“ vyhlásil predseda vlády.

Argumentuje pritom, že ak by parlamentné voľby vyhral Smer a Robert Fico, znamenalo by to podľa neho „návrat mafie“.

Heger priznal, že aj počas začínajúceho sa prvého prázdninového týždňa ho čakajú „kľúčové rokovania“. Tvrdí, že prestrelky medzi koaličnými stranami „zašli už ďaleko“ a niektoré požiadavky „koaličných partnerov prekročili rámec únosnosti z politického hľadiska“.

Premiér nespresnil, o čo presne ide, ale dodal, že predstavil koaličným partnerom reformu fungovania koaličnej rady. Tá je totiž už približne mesiac paralyzovaná, pretože SaS a jej šéf Sulík na radu nechodia. Heger je presvedčený, že reforma by mala „sprehľadniť procesy a priniesť pokoj“.

Najskôr, ako viackrát potvrdil, sa chce o nových zásadách fungovania zhovárať s jednotlivými koaličnými partnermi. SaS bude mať pritom v stredu mimoriadne zasadnutie Republikovej rady, kde sa má strana rozhodnúť, ako ďalej v koalícii.

Heger, ktorý nechce z postu ministrov odvolať ani Sulíka, ani Matoviča, ale už viackrát zdôraznil, že nad ním je ešte koaličná rada zložená z lídrov štyroch strán, tvrdí, že fungovanie po novom bude tiež postavené na koaličných lídroch. „Koaliční lídri tam musia byť. Budú tam súčasne v jednom okamihu,“ dodal s tým, že strany majú dosť prienikov na to, aby dokázali spolupracovať.

Podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽaNO, NOVA) pre TA3 zasa povedal, že „na jeho vkus chodí na koaličné rady priveľa ľudí a potom je reakcií na rôzne podnety príliš veľa“.

Podľa neho by sa mal oklieštiť nielen počet ľudí na koaličných radách. „Keď sa nadefinujú vzťahy a povie sa, že ak niekto poruší to, čo sme teraz dohodli, tak pôjde z hrušky dole, tak by to malo pomôcť,“ myslí si. Za chybu považuje, že doteraz sa „nikdy nepovedalo, že toto sú pravidlá a kto ich poruší, pôjde z kola von“.

Podľa ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina) však reforma fungovania koaličných rád nie je v súčasnosti potrebná. Ako povedal pre RTVS, štyri strany dokážu „dosahovať hodnoty v akomkoľvek koaličnom formáte“. Ale hnutie bude rešpektovať prípadnú dohodu o novom fungovaní.

Šéfka štvrtej a najmenšej koaličnej strany Za ľudí Veronika Remišová na sociálnej sieti vyzvala Sulíka s Matovičom na zodpovednosť. Zhoduje sa s Hegerom, že v prípade predčasných volieb by sa do vlády vrátil Smer.

Heger si zatiaľ nedáva termíny, dokedy by chcel koaličnú krízu vyriešiť. „Uvedomujeme si veci, ktoré nefungujú. Dôležité je to vyriešiť, nie si dávať termíny,“ je presvedčený predseda vlády.