Postpandemické leto. Do akej krajiny je potrebný covid pas?

Na Slovensku strávi letnú dovolenku podľa prieskumu agentúry Data Servis 43 percent ľudí a do zahraničia sa ich chystá 44 percent. Vlani pritom dovolenkovalo na Slovensku 52 percent ľudí a do zahraničia odišlo len 25 percent Slovákov.

Aj napriek tomu, že nové omikronové subvarianty koronavírusu BA.5 v tandeme s BA.4 spôsobujú rast infikovaných naprieč celým európskym kontinentom, tak protipandemické cestovné opatrenia zostávajú aj naďalej uvoľnené.

Skôr ako koronavírus alebo s ním spojené obmedzenia môže cestujúcim tento rok let skomplikovať výrazný nedostatok personálu, ktorý po dvoch rokoch neistoty pociťuje celý letecký priemysel.

„Nedostatok personálu napriek tomu pociťujeme. Počas leta sme prijali zhruba 120 brigádnikov a súčasní zamestnanci pracujú aj nadčasy, aby sa zdržania cestujúcich eliminovali, čo si, samozrejme, ceníme a ďakujeme im,“ dodal generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Letiska M. R. Štefánika Dušan Keketi.

Respirátor sa môže hodiť

Takmer všetky krajiny Európy zrušili drvivú väčšinu protipandemických opatrení. To znamená, že len na pár výnimiek sa dá po Európe cestovať tak ako pred pandémiou.

Aj Portugalsko, kde ešte minulý týždeň pribúdalo zhruba osemtisíc novoinfikovaných koronavírusom denne, upustilo minulý týždeň od povinnosti mať negatívny výsledok pri vstupe do krajiny. Túto podmienku však aj naďalej vyžadujú napríklad vo Francúzsku či vo Fínsku.

No do Česka, Maďarska, Chorvátska, Grécka či Británie covid pas ani potvrdenie o teste nepotrebujete. Krajiny južnej Európy, ako Taliansko či Španielsko, si dali záležať, aby protipandemické obmedzenia zrušili ešte pred letnou sezónou.

No napríklad pri príchode na ostrovnú Maltu je potrebné preukázať sa buď potvrdením o očkovaní, dôkazom o prekonaní koronavírusu za posledných 180 dní alebo negatívnym PCR či antigénovým testom. Aj napriek tomu, že štáty od protipandemických opatrení upustili, hodí sa mať na cestu zbalené aspoň jedno rúško či respirátor. Síce ich nosenie nie je vyžadované pri vstupe do interiéru, ale v niektorých krajinách je aj naďalej povinné v nemocniciach, domovoch sociálnych služieb, v lekárňach či vo verejnej doprave a taxíku.

Posledné spomínané požadujú napríklad v Španielsku, Taliansku, Grécku, Čiernej Hore, či vo Viedni – no nie v celom Rakúsku.

Skôr ako pred koronavírusom vystríha ministerstvo zahraničných vecí pred krádežami. „Zároveň dôrazne upozorňujeme cestujúcich, že komplikáciou v prípade pobytu môžu byť rozšírené krádeže, predovšetkým vreckové krádeže peňaženiek – a tým aj dokladov potrebných na návrat domov. Preto je nevyhnutné dávať si obzvlášť pozor na svoje doklady," varuje rezort diplomacie.

Bezpečne, striedavo obavy

To, že Európska únia uvoľnila opatrenia, neznamená, že je to tak všade na svete. V niektorých štátoch stále umožňujú vstup len plne zaočkovaným. Nezaočkovaní sa nedostanú do USA, Kanady či Austrálie. „Covidové obmedzenia boli už takmer v celom svete zrušené, zaočkovaní cestujúci môžu už cestovať do celého sveta, teda s výnimkou Číny, takmer bez obmedzení. Nezaočkovaným do väčšiny krajín stačí PCR test," ozrejmil Jozef Zelizňák, zástupca cestovnej spoločnosti Bubo. Dodal, že opatrenia sa rýchlo uvoľňujú a trend je podľa neho veľmi pozitívny.

„Mnohé aerolinky už povinnosť nosiť respirátory zrušili, niektoré ich ešte nechávajú, no celkovo je cestovanie po dvoch rokoch veľmi slobodné," dodal.

Aj podľa infektológa Petra Sabaku je po dvoch rokoch cestovanie do zahraničia bezpečné. Situácia s cestovaním do zahraničia je dnes podľa neho odlišná v tom, že jednotlivé subvarianty a varianty nového koronavírusu sú po svete viac-menej rovnomerne rozložené. „Čiže neexistuje nejaký variant alebo subvariant, ktorý by sme si na Slovensko mohli zavliecť," uviedol.

Tvrdí, že ľudia sa tak pri vycestovaní do zahraničia nemusia obávať výrazne horšej situácie. Pri kontakte s inými ľuďmi odporúča dodržiavať isté opatrenia, hoci nie sú výrazne obmedzujúce. „Ten, kto už prekonal ochorenie covid alebo je zaočkovaný, ak by sa aj na dovolenke nakazil subvariantom koronavírusu omikron, ktorý momentálne všade dominuje, tak ochorenie by nemalo byť vážne a nemalo by mať väčšie následky,“ ubezpečil Sabaka.

No ak sa človek rozhodne cestovať za hranice Európskej únie, je pravdepodobné, že sa opäť stretne s protipandemickými opatreniami. V tomto prípade rezort diplomacie odporúča sledovať aktuálne protipandemické opatrenia v jednotlivých štátoch.