V pondelok "padol" ďalší problémový medveď

Zásahový tím odstránil ďalšieho medveďa na Podpoľaní. Podľa manažérky pre komunikáciu zo Štátnej ochrany prírody Kristíny Bockovej medveď pravidelne chodil v extraviláne osady Iviny v okrese Detva. Dvojročný samec bol zrejme potomkom medvedice, ktorú v osade vlani ulovili pytliaci.

Podľa Zásahového tímu medveď nezvratne stratil plachosť. Pravidelne chodil do záhrad a ovocných sadov. Ochranári pravidelne dostávali hlásenia o jeho výskyte a sťažnosti od miestnych, ktorým takto spôsoboval škodu na majetku.

Šelma sa prestala báť ľudí, v podstate nereagovala na plašenie svetlom, zvukom, pyrotechnikou, paintballovým strelivom či poplašnými výstrelmi. Plašenie teda bolo neúčinné a ochranári vyhodnotili správanie medveďa ako reálne riziko ohrozenia zdravia a života ľudí v osade a blízkych lokalitách.

Aj v pondelok prišiel Zásahový tím na základe hlásenia miestnych o medveďovi v záhrade. Ako spresnila Bocková, telo medveďa spolu s ďalšou dokumentáciou boli odovzdané príslušnému užívateľovi poľovného revíru, ktorým sú Lesy SR. Tento sa však vzdal „nároku na predmetné telesné pozostatky“. Ochranári upozorňujú, že región Podpoľania je pre zvýšený výskyt medveďa hnedého intenzívne monitorovaný.

Prípadný odchyt tohto medveďa a jeho umiestnenie do odchovného zariadenia nie je vhodné, nakoľko ide o jedinca navyknutého na voľný život v prírode a nie je možná jeho adaptácia na umelo vytvorené podmienky v zajatí.

Len v tomto roku Zásahový tím takto usmrtil už štyroch medveďov. V apríli to bola medvedica na Trangoške, s ktorou sa fotili a nakrúcali turisti. V júni museli usmrtiť medvedicu v TANAPE pri Pribyline, ktorá sa prestala báť ľudí a učila tomu aj svoje mladé. Koncom júna to bol 50-kilogramový maco pri Sučanoch, ktorý chodil vyberať odpadky. A teraz, začiatkom júla to bol medveď pri osade Iviny.

Minulý rok Záchranný tím musel fatálne zakročiť a zlikvidovať sedem synantropných medveďov.