Možno prežívame posledné hodiny koalície, upozorňuje Grendel

O zvolaní Republikovej rady, na ktorú prídu aj poslanci a ministri za stranu, informoval minulý týždeň predseda strany a minister hospodárstva Richard Sulík. "Udialo sa mnoho vecí. Boli sme svedkami hrubého porušenia legislatívneho procesu, takisto opakovaného porušenia koaličnej zmluvy, boli sme terčmi mnohých útokov, zlomyseľných klamstiev. Situácia v koalícii je vážna,“ povedal Sulík s tým, že liberáli nechcú prijať žiadne neuvážené rozhodnutia.

Dodal, že SaS, resp. on, sa nebude k súčasnej situácii až do 6. júla vyjadrovať. Dôvodom sú – ako vyplýva zo slov Sulíka – útoky zo strany Igora Matoviča. Šéfa mandátovo najsilnejšieho koaličného hnutia OĽaNO a ministra financií. Ten sa dokonca verejne aj ospravedlnil a všetkým odpustil. O tom, ako bude postupovať OĽaNO v tejto kríze bude rozhodovať predsedníctvo. Teda, malo už tento víkend, ale nakoniec sa bude rozhodovať až po Republikovej rade SaS.

Ministerka investícií a šéfka najmenšej strany Za ľudí Veronika Remišová sa verejne prihovorila tak Sulíkovi, ako Matovičovi. Pripomenula im, že ak sa koalícia rozpadne, tieto strany v predčasných voľbách môže poraziť súčasná opozícia.

No a teraz sa liberálov prihovára podpredseda parlamentu Gábor Grendel, ktorý sa do Národnej rady dostal ako zástupca strany NOVA na kandidátke OĽaNO. „Dnes tu na FB dominuje medzi politikmi sviatok sv. Cyrila a Metoda. Akoby nič nenasvedčovalo faktu, že sú to možno posledné hodiny tejto vládnej koalície. Zajtra SaS oznámi, či v nej ostane, alebo odíde. Verím, že nie je o všetkom vopred rozhodnuté a republiková rada sasky zváži všetky plusy a mínusy. Som presvedčený, že ak sa rozpadneme, voliči nám to kruto spočítajú v predčasných voľbách,“ napísal Grendel na sociálnej sieti.

Medzitým premiér Eduard Heger (OĽaNO) rieši fungovanie koalície. V sobotu pre RTVS povedal, že najskôr si návrhy prejde s jednotlivými partnermi a potom bude informovať verejne. Na čele by mali zostať štyria koaliční lídri. Grendel vtedy reagoval, že na koaličné rady chodí príliš veľa ľudí a privítal by, ak by ich bolo menej.

Heger však aj povedal, že niektoré požiadavky „koaličných partnerov prekročili rámec únosnosti z politického hľadiska“. Nespresnil, o čo ide, ale prenikajú informácie, že SaS žiada odchod Matoviča z postu ministra. Vlani v marci takto prišiel Matovič o premiérske kreslo. Vtedy sa však za jeho odchod postavili všetci koaliční partneri.