Dosť bolo bohorovnosti. Petícia žiada vyššie tresty pre kňazov, ktorí zneužívajú deti

Kňaz s ochranným rúškom vstupuje do dómu svätého Martina v Bratislave

Dôvodom je podmienečné odsúdenie kňaza a učiteľa náboženstva, ktorý sexuálne zneužíval trinásťročné dievča. Okresný súd predminulý týždeň odklepol dohodu medzi kňazom Františkom Ondrekom a prokuratúrou. Za pokračujúci zločin sexuálneho zneužívania dievčaťa (zneužíval ju tri roky, od jej 13. do 16. rokov), dostal trojročný trest s podmienečným odkladom na štyri roky.

Kňaz dievča po pohlavnom akte posielal na spoveď k inému farárovi. Hoci Ondrekovi nadriadení o zneužívaní vedeli, neoznámili to polícii. Cirkev sa pustila do vyšetrovania sama. Otec inej obete však zneužívanie polícii nahlásil a kňaz skončil síce pred súdom, ale so smiešnym trestom.

V komentároch pod petíciou možno nájsť aj takéto odkazy: Podpisujem, lebo som sama bola zneužitá kňazom a nesúhlasím s tým, aby nedostávali žiadne tresty za to, čo spáchali. Tieto slová k svojmu podpisu pod petíciu pripojila žena z Dolného Kubína.

Iný muž pripísal: Myslím si, že trojročná podmienka je málo za to, že niekomu spôsobíte traumu na celý život. Iná podpisujúca dodala: Lebo týmto rozsudkom Slovenská republika dosiahla morálne dno. Podpisujem, lebo sám mám malú dcérku a veľmi ma rozčúlil trest pre farára. Zákon by mal platiť tvrdšie nielen pre cirkev, píše muž z Kuchyne.

Žena z Banskej Bystrice pridáva: Je absolútne nechutné, čo má byť trestom za toľké rany, ktoré si so sebou obeť nesie. Hanbím sa za túto spoločnosť, ktorá pod rúškom viery znásilňuje práve deti!

Petícia upozorňuje, že podmienečný trest nielen v tomto prípade je neprimeraný a v rodine obetí môže posilniť pocit krivdy a bezmocnosti. „Skutky, ktoré sa dejú a diali voči deťom, majú sexualizovanú podobu, osoby, ktoré ich páchali/jú, zneužili svoju moc a navyše reprezentujú inštitúciu, ktorá si v spoločnosti uzurpuje právo byť morálnou autoritou,“ pokračuje text petície.

Jej autor – Maroš – sa odvoláva na slová právničky Šarloty Pufflerovej, podľa ktorej majú ľudia predsudky voči rôznym skupinám. Keď však ide o príslušníkov cirkvi, niekedy sú tolerantní až príliš.

„Tu vzniká problém, pretože táto tolerancia dáva príslušníkom cirkvi ochrannú vrstvu. Tí však môžu zneužívať práve svoju pozíciu, ktorú im dáva toto povolanie, kde majú moc nad deťmi alebo často aj ženami,“ cituje autor Pufflerovú.

Dodáva, že vysoké morálne postavenie farára v spoločenskom rebríčku môže brániť ľuďom rozpoznať, kedy dochádza k diskriminácii či zneužívaniu a nakoľko je vážne a poškodzujúce. To sa podľa autora petície môže premietať aj do rozhodnutia súdov. Kňaz by podľa medializovaných informácií už nemal pracovať pre cirkev.