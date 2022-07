Naď: SaS vraj príde s podmienkou Matovičovho odchodu

Už niekoľko dní si koaliční poslanci – najmä z hnutia OĽaNO – verejne vyzývajú SaS, aby nepoložila koalíciu. V nedeľu to bol podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽaNO, NOVA), ktorý upozorňoval, že koalícia možno doslúži už v najbližších hodinách.

Teraz pomerne odborný poslanec Stančík, ktorý často kritiku smeroval do radov OĽaNO. „Dnes sa rozhoduje o budúcnosti koalície. Napriek všetkým rozporom je to koalícia, ktorá priniesla po 20 rokoch reformy, očistu a skvelú zahraničnú politiku. Bola by chyba ju pochovať a vystaviť krajinu riziku návratu Fica,“ píše Stančík.

Za pravdu mu dáva aj minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO). „Presne tak! Položiť túto vládu a dokonca špekulovať o predčasných voľbách by bolo špeciálne v tomto období mimoriadne nebezpečné. To si musia uvedomiť všetci,“ reagoval Naď na Stančíkov status.

Na vlastnom profile volá po zdravom rozume a prosí SaS o zodpovednosť.

„Buďme úprimní a povedzme si veci na rovinu: to, čo nás spája, je oveľa silnejšie ako to, čo nás rozdeľuje,“ píše Naď.

SaS podľa neho „vraj príde s podmienkou, že Igor Matovič musí z vlády odísť, inak odídu oni, a budú predčasné voľby“.

„Áno, vzťahy Igora a Richarda sú veľmi napäté a zložité. Od blízkeho priateľstva sa dostali až k tomu, že si mnohokrát nevedia prísť na meno. A nie, nie je to chyba iba jedného z nich, obaja majú pekne za ušami. Žiadne osobné vzťahy však nikdy nesmú byť dôležitejšie, ako záujmy občanov a vlasti. Nikdy a žiadne. Navyše, najväčšie úspechy sme dosiahli, keď oni dvaja ťahali za jeden povraz… (napríklad, ale zďaleka nielen Volvo..),“ priznáva minister obrany.

Tvrdí, že obe strany a ich ľudia sú si blízki vyše desaťročie. Považuje SaS za „najprirodzenej­šieho partnera v boji proti zlu a mafii“.

„Ak SaS odíde z tejto vlády, čo nikto nepožaduje a ani nechce a je to iba a jedine ich rozhodnutie, tak umožnia návrat mafie späť. Presne tak, ako sa to udialo po páde Radičovej vlády. Akurát, že tento návrat bude pre Slovensko ešte tragickejším. Fico s Pellegrinim a fašistami vedia, že to je ich jediná možnosť úniku pred spravodlivosťou,“ je presvedčený.

Podľa neho by návratom súčasnej opozície k moci hrozí „opätovný únos demokracie, návrat mafie a možno aj ďalšie politické vraždy na Slovensku“.

„Pri politických rokovaniach lídri SaS argumentujú, že je pre nich výhodné, aby odišli z vlády, pretože Igor Matovič je nepopulárny a oni majú teraz vyššiu popularitu. To naozaj v tak náročnom období, keď je vojna na Ukrajine s masívnym dopadom aj na Slovensko, keď doma bojujeme z celých síl za spravodlivosť a proti mafii, keď ešte stále čelíme najväčšej pandémii v novodobej histórii, tak teraz budeme dávať do popredia stranícke záujmy pred záujmami vlasti a občanov a budeme sa orientovať podľa popularity politikov?“ prezrádza Naď čo-to zo zákulia.

Priznáva, že ak by odchod SaS z vlády spôsobil predčasné voľby, SaS by „by možno získala viac hlasov ako v ostatných voľbách, ale demokratické strany by celkovo prehrali na plnej čiare, pretože by opäť raz voličom ukázali, že nevedia vydržať ani 4 roky“.

„A Smer, Hlas a fašisti s nimi vo vláde, by mali možno aj ústavnú väčšinu a už len potom by sme všetci videli, čo znamená únos demokracie, smerovanie k Moskve, politické prenasledovanie a úpadok štátu ako takého,“ pokračuje s tým, že v súčasnosti nie je lepšia alternatíva ako koaličná vláda OĽaNO, Sme rodina, SaS a Za ľudí.

„Drahých priateľov v SaS prosím, aby neurobili rozhodnutie, ktoré bude smerovať k pádu vlády. Naopak, poďme všetci naspäť k rokovaciemu stolu a poučme sa z chýb, ktoré sme urobili. Čo ja môžem sľúbiť je to, že aj my v OĽaNO urobíme všetko pre zlepšenie situácie. Nominácia ministrov je však nielen v zmysle koaličnej zmluvy, ale aj v zmysle zdravého rozumu v rukách jednotlivých strán. A to treba aj rešpektovať, presne tak, ako my rešpektujeme nominácie iných strán v koalícii,“ čím Naď naznačuje, že OĽaNO ministra financií a svojho šéfa Igora Matoviča podrží.

„Môžem však všetkých uistiť, že na predčasných voľbách sa my dohadovať určite nebudeme. Takýto blud sa už udial na nezmyselnom konci Radičovej vlády a my na tejto zrade občanov Slovenska participovať nebudeme,“ vyhlasuje Naď.

Podľa neho ide o všetko: „Ide o budúcnosť našej vlasti. Mafia alebo spravodlivosť. Zodpovednosť alebo politikárčenie. Sloboda a demokracia alebo oligarchovia. SaS si dnes má možnosť vybrať. Prosím o zodpovednosť a volám po zdravom rozume,“ dodáva Naď.

K vnútrostraníckej situácii a situácii ku koalícii sa vyjadrím dnes po 16, vyhlásil Sulík po zasadnutí vlády.