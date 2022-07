Bittó Cigániková rátala: Vyše 330-krát koalícia hlasovala s fašistami. Najviac OĽaNO

Zdá sa, že liberáli nevypovedali koaličnú zmluvu len tak. Najvýrečnejšia poslankyňa SaS Janka Bittó Cigániková tvrdí, že doteraz koaliční poslanci zdvihli ruku za návrh opozície 581-krát. Sme rodina hlasovalo za návrhy fašistov 205-krát. Za návrhy Hlasu 47 a Smeru 78 ráz. Spolu teda hlasovalo hnutie Borisa Kollára 330 ráz za návrhy, ktoré boli podané mimo koalície.

Poslanci z hnutia OĽaNO Igora Matoviča zdvihli ruky za návrhy fašistova 125-, Hlasu 25-, Smeru 29-krát. V prípade návrhov poslanca Tomáša Valáška (predtým Za ľudí, teraz nezaradený, člen mimoparlamentného Progresívneho Slovenska) to bolo 7 ráz. Dohromady teda niekto z matovičovcov podporil 189 návrhov opozície.

SaS bola v tomto smere skromnejšia. Liberáli narátali, že 5-krát hlasovali za návrh z klubu fašistov, 4-krát z Hlasu, 3-krát to bol návrh Smeru. Najčastejšie však súhlasili s návrhom poslanca Valáška. Spolu teda 38 ráz im nerobilo problém podporiť niekoho z opozície.

Poslanci strany Za ľudí 4 razy podporili fašistov, 2 Hlas, 4 razy Smer. No a 14-krát Valáška. Takže strana, ktorú vedie Veronika Remišová, zdvihla ruku v 24 prípadoch pri hlasovaní za návrh niekoho z opozície.

Keď predseda liberálov verejne vypovedával koaličnú zmluvu, povedal, že „problémom je Igor Matovič“. Bittó Cigániková však dodáva: nielen. „Viacerí koaliční poslanci sa vôbec nerozpakujú pravidelne a ostentatívne hlasovať za návrhy opozičných kolegov. Niekedy je to jeden poslanec, niekedy dva hlasy, inokedy celé kluby a už sme tu mali aj koordináciu poslancov Sme rodina a OĽaNO, vďaka čomu prešiel zákon poslanca Šimka, ktorý prišiel do NR SR na kandidátke ĽS NS,“ pripomína Cigániková situáciu z ostatnej parlamentnej scôdze.

Myslí si, že koaliční poslanci hlasujú za návrhy opozície pričasto. „A je to jeden z dôkazov, že koalícia nefunguje dobre,“ tvrdí.

Podľa koaličnej zmluvy by nikto z vládnych poslancov nemal hlasovať s opozíciou. SaS narátala takýchto porušení 581. Bittó Cigániková pripúšťa, že „nejaká časť hlasovaní je samozrejme chybou hlasujúceho alebo zariadenia“.

Z jej počtov však vyplýva, že niekto z koalície hlasoval za návrhy z dielne extrémistov presne 339-krát. Ak išlo o návrhy Hlasu, bolo to v rámci celej vládnej štvorky v 78 prípadoch. Za návrhy Smeru zdvihli koaličníci ruku v 114 hlasovaniach. Ak išlo o návrhy Tomáša Valáška, tak len 47 prípadoch.

„Ak sme hlasovali za návrhy opozície my, bolo to po tom, ako sme sa nemohli pozerat na to, že všetci okolo hlasujú s fašistami a my nemôžeme podporiť ani rozumné návrhy. Tak sme to pri pár návrhoch poslanca Valáška urobili,“ ospravedlňuje vlastné rady.

Poslankyňa preto verí, že po podpise novej koaličnej zmluvy, sa okrem mena ministra financií zmení aj toto.

No a na záver si neodpustila poznámku smerom k Sme rodina: „Pozdravujem Sme rodina, ktorí sa tvária, že sa ich to netýka. Pritom majú najviac porušení a prechádza im to len preto, lebo poslušne hlasujú za každú Igorovu narýchlokvasenú hlúposť.“